March Grah Gochar: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅନେକ ଗ୍ରହଙ୍କ ପଡୁଛି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି...୫ ରାଶିର ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଉନ୍ନତି

March Grah Gochar: ରାହୁଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ମାନସିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ମାସରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଗରୁ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 23, 2026, 12:27 PM IST

March Grah Gochar: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ଦେଖାଯିବ। ମାସର ଆରମ୍ଭରେ, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବୁଧ, ମଙ୍ଗଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ସଂଯୋଗ "ଚତୁଃଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ" ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳାଦିତ୍ୟ ଏବଂ ନବପଞ୍ଚମ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜଯୋଗକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବ, ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ମୀନ ରାଶିରେ ଶନିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ସମୟର ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ମାସ ଆରମ୍ଭରେ କୁମ୍ଭ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ଏଠାରେ ବୁଧ, ମଙ୍ଗଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଶାସନ, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। 

ଶୁକ୍ରଙ୍କ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ଚଳନ
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ତାରିଖରେ, ଶୁକ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଉଚ୍ଚ ହେବ, "ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ" ଗଠନ କରିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗ ବିଳାସ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ଆଣିବ। ୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବୁଧଙ୍କ ଶ୍ରାବଣ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବ।

ଶୁକ୍ରାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ
୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ଏକ 'ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ' ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା 'ଶୁକ୍ରାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ' ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଏହି ସମୟ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଳା ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ହେବ। ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

ରାହୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସମାପ୍ତି
ମାସ ଶେଷରେ ରାହୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରାହୁ ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏବଂ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ରାହୁଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ମାନସିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ମାସରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଗରୁ କେଉଁ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ।

ମେଷ ରାଶି
୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ଆପଣଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ନୂତନ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ। ଚତୁଗ୍ରାହୀ ସଂଯୋଗ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏବଂ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ବୃଷ ରାଶି
ଉଚ୍ଚ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ଘରକୁ ମଜଭୁତ କରିବ। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ।

ମୀନ ରାଶି
୨ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ, ଉଚ୍ଚ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଗଠନ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଶନିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦେବ।

ତୁଳା ରାଶି
ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଶାସକ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଏହାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ସହଭାଗୀତା ମାମଲାରେ ଲାଭ ଦେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ।

ସିଂହ ରାଶି
କୁମ୍ଭରେ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ସମ୍ଭବ। ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂତନ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରେ। 

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

