Mauni Amavasya 2026: ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ୟୁତି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ...୧୮ ଜାନୁଆରୀରୁ ୩ ରାଶିକୁ ଚାକିରିରେ ମିଳିବ ବଡ଼ ଲାଭ

Mauni Amavasya 2026: ତେବେ ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ ୧୮, ୨୦୨୬ ଅର୍ଥାତ୍ ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା "ୟୁତି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ" ର ପ୍ରଭାବରେ ଚମକିପାରିବ।
Mauni Amavasya 2026: ୨୦୨୬ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅମାବାସ୍ୟା, ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟା, ଜାନୁଆରୀ ୧୮ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ କାରଣ ବୁଧ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସଂଯୋଗ "ୟୁତି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ" ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହିଦିନ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜକୁମାର ବୁଧ ଏବଂ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକର ସେନାପତି ମଙ୍ଗଳ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ "ୟୁତି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ" ଗଠନ କରିବେ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ୟୁତି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗର ଗଠନ ମିଥୁନ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ୧୮ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ପରର ସମୟ ଚାକିରିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆରାମ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଘରର ପରିବେଶ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ।
ଧନୁ ରାଶି
ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ୟୁତି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗର ଗଠନ କେବଳ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଖରାପ ନୁହେଁ, ବରଂ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବେ। ନୂତନ ଚୁକ୍ତିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରଣରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାମିନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହେବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ମିଥୁନ ଏବଂ ଧନୁ ସହିତ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ଶୁଭକାମନା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିରନ୍ତର ପାଇବାକୁ ଥିବା ନୂତନ ସୁଯୋଗରେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବେ। ଯୁବକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବେ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)
