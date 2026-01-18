Mouni Amavasya: ଆଜି ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ରହିଛି ପୂଜା କରିବାର ଶୁଭ ସମୟ

Trending Photos
Mouni Amavasya: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ହେଉଛି ମାଘ ଅମାବାସ୍ୟା। ଯାହାକୁ ଆଝି ଜାନୁଆରୀ ୧୮, ୨୦୨୬ରେ ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ମାଘ ମେଳାର ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ। ବର୍ଷର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନକୁ ଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ମହାନ ଉପବାସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିନ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରୟାଗରାଜର ପବିତ୍ର ସଙ୍ଗମରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସଙ୍ଗମରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, କେବଳ ମାଘ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ନୁହେଁ, ଏହି ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ପରି ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଘଟୁଥିବା ଶୁଭ ଯୋଗ, ସ୍ନାନ ଏବଂ ଦାନର ଶୁଭ ସମୟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିୟମ ବିଷୟରେ।
ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଶୁଭ ଯୋଗ
ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ବିଶେଷ ଦିନ। ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶି ଛାଡି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମିଳିତ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ର-ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରଗତି ସହିତ ଜଡିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରବିବାର ପଡୁଥିବା ମାଘ ଅମାବାସ୍ୟା ଅର୍ଦ୍ଧୋଦୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପରି ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଯୋଗ ଏହି ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ସକାଳ ୧୦ଟା ୧୪ ମିନିଟ ପରେ, ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯାହା ୧୯ ଜାନୁଆରୀ ସକାଳ ୭ଟା ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହାକୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସ୍ନାନ ଏବଂ ଦାନ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଜାଣନ୍ତୁ
ଦୃକ୍ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ମାଘ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଅମାବାସ୍ୟା ଜାନୁଆରୀ ୧୮ ତାରିଖ ରାତି ୧ଟା ୨୨ ମିନିଟରେ ଶେଷ ହେବ। ସ୍ନାନ ଏବଂ ଦାନ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ବିଷୟରେ ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟାର ଶୁଭ ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସମୟ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ତଥାପି, ସକାଳ ୪ଟା ୪୩ ମିନିଟରୁ ସକାଳ ୫ଟା ୨୩ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଏକ ବିଶେଷ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ସାଧକମାନେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ।