Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3113222
Zee OdishaOdisha LifeStyle and OthersMercury Transit: ବୁଧଙ୍କ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦାରେ ଶୁଭ ଚଳନ...୩ ରାଶିର ରହିବନି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଭାବ !

Mercury Transit: ବୁଧଙ୍କ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦାରେ ଶୁଭ ଚଳନ...୩ ରାଶିର ରହିବନି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଭାବ !

Mercury Transit: ଏହି ଭ୍ରମଣ ବିଭିନ୍ନ ରାଶି ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ, ବିଶେଷକରି କ୍ୟାରିଅର, ଶିକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ଏହି ଭ୍ରମଣ ବିଭିନ୍ନ ରାଶିକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 17, 2026, 08:46 PM IST

Trending Photos

Mercury Transit: ବୁଧଙ୍କ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦାରେ ଶୁଭ ଚଳନ...୩ ରାଶିର ରହିବନି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଭାବ !

Mercury Transit: ଗଲା ୧୫ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରବିବାର ଦିନ ବୁଧ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୧୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବୁଧ ବୁଦ୍ଧିମତା, ଯୋଗାଯୋଗ, ତର୍କ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଜ୍ଞାନ, ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଏହି ଭ୍ରମଣ ବିଭିନ୍ନ ରାଶି ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ, ବିଶେଷକରି କ୍ୟାରିଅର, ଶିକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ଏହି ଭ୍ରମଣ ବିଭିନ୍ନ ରାଶିକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।

ବୃଷ ରାଶି
ବୃଷ ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ସମୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପୂରଣ କରିବେ, ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। 

ତୁଳା ରାଶି
ଏହି ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ଭ୍ରମଣ ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଉପାୟ ପାଇବେ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। କେତେକଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁମଧୁର ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ମକର ରାଶି
ମକର ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଧଙ୍କ ଗମନାଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ଶୈଳୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦକ୍ଷତା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ସଫଳତା ଆଶା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷକରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ, ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଉଭୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। 

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

Also Read: Shukra Nakshatra Gochar: ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଶୁକ୍ର...୫ ରାଶି ଉପରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ଧନ ବର୍ଷା

Also Read: Colon Cancer Symptoms: ଅନ୍ତଃନଳୀରେ କ୍ୟାନସର ପୂର୍ବରୁ ପେଟରେ ଦେଖାଦିଏ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ...ଜାଣିରଖନ୍ତୁ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha assembly
ବିଧାନସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ: ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କ 'ୱାକଆଉଟ୍'
Actress Prathyusha
Actress Prathyusha: କିଏ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା? ଯାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ୨୪ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା ଚ
Odisha news
Odisha News: ଜାରି ରହିଛି 'ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚ': ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ
Odisha assembly
ବିକଶିତ ଭାରତର ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଞ୍ଜିନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା: ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା
+2 exam starts
+2 exam starts : କାଲିଠାରୁ +୨ ପରୀକ୍ଷା