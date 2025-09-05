Moringa Flowers: ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଜନା ଶାଗର ଫୁଲ...ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2910258
Zee OdishaOdisha LifeStyle and Others

Moringa Flowers: ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଜନା ଶାଗର ଫୁଲ...ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର

Moringa Flowers: ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ସଜନା ଶାଗ ସହ ଫୁଲ ଓ ଛୁଇଁ ବି ଖାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସୁସ୍ଥ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ସଜନା ଶାଗ ଛୁଇଁକୁ ପନିପରିବା ଭାବରେ କିମ୍ବା ସୁପ୍, ସାମ୍ବର ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ସେବନ କରନ୍ତି।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Sep 05, 2025, 08:56 PM IST

Trending Photos

Moringa Flowers: ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଜନା ଶାଗର ଫୁଲ...ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର

Moringa Flowers: ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମା’ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ, ଜଣେ ମହିଳା ଅନେକ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ସଜନା ଶାଗ ସହ ଫୁଲ ଓ ଛୁଇଁ ବି ଖାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସୁସ୍ଥ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ସଜନା ଶାଗ ଛୁଇଁକୁ ପନିପରିବା ଭାବରେ କିମ୍ବା ସୁପ୍, ସାମ୍ବର ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ସେବନ କରନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ସଜନା ଫୁଲ ଖାଇବା କେତେ ଲାଭଦାୟକ? 

ପୁଷ୍ଟିସାରରେ ଭରପୂର
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସଜନା ଶାଗ ଫୁଲରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଲୁହା, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏବଂ ସି ଭଳି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଲ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ମା’ ଏବଂ ପିଲା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

Add Zee News as a Preferred Source

ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ
ସଜନାଶାଗ ଫୁଲରେ ଭଲ ପରିମାଣର ଆଇରନ ଥାଏ, ଯାହା ରକ୍ତହୀନତାକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ହାଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
ସଜନା ଶାଗ ଫୁଲରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ଫସଫରସ୍ ଥାଏ ଯାହା ହାଡ଼କୁ ମଜଭୁତ କରିବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ, ଯାହା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

Also Read: Kendra Drishti Yog: ମଙ୍ଗଳ-ଗୁରୁ ମିଶି କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ରୃଷ୍ଟି ଯୋଗ, ଫିଟିବାକୁ ଯାଉଛି ୩ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ

 ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜଭୁତ କରେ
ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜଭୁତ କରେ, ଯାହା ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଡ୍ରମଷ୍ଟିକ୍ ଫୁଲ ବା ସଜନା ଶାଗ ଫୁଲକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ।

ପାଚନ ଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ କରେ
ସଜନା ଶାଗ ଫୁଲରେ ଫାଇବର ଥାଏ, ଯାହା ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଭୋକ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । 

Also Read: Guru Gochar: ଗୁରୁ କରିବେ ନକ୍ଷତ୍ର ପଦ ଚଳନ, ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରିଯିବ ଏହି ୪ ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନ

Also Read: Liver Damage Serious Symptoms: ଶରୀରର ଏହି ୮ଟି ଲକ୍ଷଣ କହିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର ସଢିବାରେ ଲାଗିଛି...ଜାଣିରଖନ୍ତୁ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Moringa Flowers
Moringa Flowers: ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଜନା ଶାଗର ଫୁଲ...ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର
Guru Gochar
Guru Gochar: ଗୁରୁ କରିବେ ନକ୍ଷତ୍ର ପଦ ଚଳନ, ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରିଯିବ ଏହି ୪ ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନ
National Teachers Award
ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
Odisha Govt
ସ୍କିମାଟିକ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ "ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ" ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା
Odisha Electric Buses
ଓଡି଼ଶାରେ ଚଳାଚଳ କରିବ ୧୦୦୦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍
;