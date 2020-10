ଧୋନିଙ୍କ ୫ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ମିଳିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଧମକ, ଜାଣନ୍ତୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଏହି ଖେଳକୁ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅତି ଉତ୍ସାହ ସହ ଦେଖନ୍ତି ଓ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି । ଖେଳରେ ଜୟ-ପରାଜୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଛି । ବୁଧବାର କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ୧୬୦ ରନର ପିଛା କରୁଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି (MS Dhoni) ଙ୍କ ଦଳ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (CSK) କୁ ୧୦ ରନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା । ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅଧିନାୟକ ଧୋନିଙ୍କ ସମେତ କିଛି ସିଏସକେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ କେଦାର ଯାଦବ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ । ସେ ୧୨ ବଲରେ ମାତ୍ର ୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ କିଛି ୟୁଜର୍ସ ମଧ୍ୟ ଧୋନିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ୫ ବର୍ଷର ଝିଅ ଜିଭା (Ziva) ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

6 Year Old Ziva Is Getting Rape Threats Because Dhoni Didn't Play Well Yesterday. pic.twitter.com/4mDlxEzVFp

ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିସାରିଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ପ୍ରିୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ଏବଂ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି । ଧୋନିଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା କିଛି ଟ୍ୱିଟ୍ ଓ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଅନେକ ପୋଷ୍ଟରେ ଧୋନିଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି । ବୁଧବାର ପରାଜୟ ପରେ ଧୋନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାକ୍ସିଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

Just saw that Dhoni's 6-year-old daughter Ziva is getting rape and death threats because he didn't play well in #IPL2020

Do people realize what shithole we have become? Can you even imagine where we are heading as a country?

Morally dead and decayed nation! pic.twitter.com/tYF9CsMleY

— Aryan Srivastava (@aryansrivastav_) October 8, 2020