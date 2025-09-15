Navratri 2025: ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବର୍ଷିବ ବିଶେଷ କୃପା...ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗରୁ ୪ ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଦୌଲତ
Navratri 2025: ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବର୍ଷିବ ବିଶେଷ କୃପା...ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗରୁ ୪ ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଦୌଲତ

Navratri 2025: ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ପୂର୍ବରୁ ତୁଳା ରାଶିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଧନ ଏବଂ ସୁଖର କାରକ ଚନ୍ଦ୍ର, ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:58 PM IST

Navratri 2025: ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବର୍ଷିବ ବିଶେଷ କୃପା...ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗରୁ ୪ ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଦୌଲତ

Navratri 2025: ନବରାତ୍ରିର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଥର ଏହା କିଛି ବିଶେଷ ସଂଯୋଗ ଆଣି ଦେଉଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୋଗ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିପାରିବ ଏବଂ ଜୀବନର କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିପାରିବ।

ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ କିପରି ଗଠନ ହେଉଛି?
ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଏହି ବର୍ଷ ନବରାତ୍ରି ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏବଂ ୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଶେଷ ହେବ। ନବରାତ୍ରିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ, ୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ପୂର୍ବରୁ ତୁଳା ରାଶିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଧନ ଏବଂ ସୁଖର କାରକ ଚନ୍ଦ୍ର, ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ।

ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ ଏହି ତିନୋଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଉଛି-;

ତୁଳା ରାଶି
ତୁଳା ରାଶିରେ ଏହି ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ।

ଆର୍ଥିକ ଲାଭ: ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରିବେ।
କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ: ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ସମ୍ପର୍କ: ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ରହିବ।

ମକର ରାଶି
ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କର୍ମ ଏବଂ ଲାଭର ଘରେ ଏହି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ।

ସଫଳତା: ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ।
ଚାକିରୀ: ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ନିବେଶ: ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

କୁମ୍ଭ ରାଶି
କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମର ଘରେ ଏହି ଯୋଗ ଗଠନ ହେଉଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ।

ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭାଗ୍ୟ: ବହୁ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବ।
ଯାତ୍ରା: ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଦୂର ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ: ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କଠିନତମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ।

ଏହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ ଏହି ତିନୋଟି ରାଶିର ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣିବ। ନବରାତ୍ରିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶୁଭ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

Navratri 2025
Navratri 2025: ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବର୍ଷିବ ବିଶେଷ କୃପା...ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗରୁ ୪ ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ
