Nipah Virus: ନିପା ଭାଇରସ୍ ଆଲର୍ଟ! ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ

Nipah Virus: ଭାରତର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ନିପା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ଭାଇରସ୍ ଏକ ଗୁରୁତର ଏବଂ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶୁରୁ ମଣିଷକୁ କିମ୍ବା ମଣିଷରୁ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ କରି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ କଣ?
ନିପା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁତର ରୂପ ନେଇଥାଏ।
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:
-ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର
-ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା
-ଅତ୍ୟଧିକ ଥକ୍କାପଣ
-ମାଂସପେଶୀରେ ବ୍ୟଥା
-ବାନ୍ତି ଲାଗିବା
-ଗଳାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା
ଗୁରୁତର ଲକ୍ଷଣ (Danger Signs):
ରୋଗ ବଢ଼ିଲେ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:
-ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ
-ନିଦ ଅଧିକ ଆସିବା
-ଚେତନା ହ୍ରାସ
-ଝଟକା (Seizures)
-କୋମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥା
କେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହାୟତା ନେବେ?
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତାନୁସାରେ:
-ଯଦି ଜ୍ୱର ୨-୩ ଦିନ ଧରି ରହେ
-ଜ୍ୱର ସହ ଅସାଧାରଣ ମୁଣ୍ଡବଥା କିମ୍ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଦେଖାଯାଏ
-ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କିମ୍ବା ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
ସତର୍କତା ଓ ପ୍ରତିରୋଧ:
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାବଧାନତା ମାନିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି:
-ଅପରିଷ୍କାର ଫଳ କିମ୍ବା ଦରସିଝା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ
-ହାତ ସଫା ରଖନ୍ତୁ
-ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ
-ଭିଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ
Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍କିନ୍ କେୟାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ବିୟୁଟିସିଆନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।