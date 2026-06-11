Add Zee Business As A Preferred Source
App

Nipah Virus: ନିପା ଭାଇରସ୍ ଆଲର୍ଟ! ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ

Nipah Virus: ଭାରତର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ନିପା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ଭାଇରସ୍ ଏକ ଗୁରୁତର ଏବଂ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶୁରୁ ମଣିଷକୁ କିମ୍ବା ମଣିଷରୁ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ କରି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 11, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:57 PM IST
Nipah Virus: ନିପା ଭାଇରସ୍ ଆଲର୍ଟ! ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nipah Virus: ନିପା ଭାଇରସ୍ ଆଲର୍ଟ! ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ
nipah virus symptoms8 min ago
2
Odisha Politics14 min ago
3
Odia News1 hr ago
4
Padmapur news1 hr ago
5
Top 10 news2 hrs ago