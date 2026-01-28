Nipah virus Alert: କୋରନା ପରେ ଏବେ ଡରାଇଲାଣି ନିପା ଭାଇରସ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଜାଣ ନିଅନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ...

ନିପା ଭାଇରସର ନିଶ୍ଚିତ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହେବା ପରଠାରୁ, ଏସିଆର ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭାଇରସର ପାଞ୍ଚଟି ମାମଲା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ଭାଇରସ ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
Nipah virus Alert: COVID-19 ମହାମାରୀ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଛାଡିଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଭୁଲିବା କଷ୍ଟକର। କୋରୋନା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି, ଅନେକଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଛି। କୋରୋନା ପରେ ଦେଶରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭାଇରସ ଡରାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିପା ଭାଇରସରେ ସଂକ୍ରମଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ COVID-19 ପରି ଏହି ଭାଇରସ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହେବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ନିପା ଭାଇରସ କ’ଣ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କିପରି ଦେଖାଯାଏ।
ନିପା ଭାଇରସ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡିକ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି:
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିପା ଭାଇରସର ନିଶ୍ଚିତ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହେବା ପରଠାରୁ, ଏସିଆର ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭାଇରସର ପାଞ୍ଚଟି ମାମଲା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ଭାଇରସ ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ନିପା ଭାଇରସ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ବିରଳ ସଂକ୍ରମଣ ଯାହା ପଶୁଙ୍କଠାରୁ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଫଳ ଖାଉଥିବା ବାଦୁଡ଼ି ଏବଂ ଘୁଷୁରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ପ୍ରଦୂଷିତ ଫଳ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଏହି ଭାଇରସ କରୋନାଭାଇରସ୍ ଅପେକ୍ଷା କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏହା କିପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନିପା ଭାଇରସ୍ COVID-19 ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ। ଏହାର ମୃତ୍ୟୁ ହାର ୪୦ ରୁ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତଥାପି, ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରାମକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ COVID-19 ପରି ଏହି ଭାଇରସ୍ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଛି କି ନାହିଁ।
ଅନେକ ଦେଶରେ ସତର୍କତା:
ଯଦିଓ ଏହି ଭାଇରସ୍ ର ମାମଲା ବହୁତ କମ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ଅନେକ ଏସୀୟ ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରା ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣଭୂମି, ଡନ୍ ମୁଆଙ୍ଗ ଏବଂ ଫୁକେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜାନୁଆରୀ ୨୫ଠାରୁ ଟେମ୍ପ୍ରେଚର୍ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସ୍କାନିଂ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ଭାଇରସର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?
ଏହି ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଧିକ ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବାନ୍ତି ଏବଂ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଗମ୍ଭୀର ଲକ୍ଷଣଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଫୁଲା ଏବଂ ଚେତାଶୂନ୍ୟତା ଭଳି ଜୀବନଘାତକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ନିପା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣିତ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଟିକା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସତର୍କତା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା।