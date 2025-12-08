Advertisement
Numerology Horoscope 2026: ଯେ କୌଣସି ମାସରେ ୧, ୧୦, ୧୯ କିମ୍ବା ୨୮ରେ ଜନ୍ମ କି? ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ରହିବ ୨୦୨୬ ବର୍ଷ

Numerology Horoscope 2026: ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ, ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ, ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 08, 2025, 06:39 PM IST

Numerology Horoscope 2026 : ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂତନ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାସ୍ ନେଇ ଆସୁଛି। ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷ କିପରି ହେବ ତାହା ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ୧ ଅଙ୍କ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ହେବ। ସଂଖ୍ୟା ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ୧ ଅଙ୍କ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ବର୍ଷ ବିଶେଷ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ, ଏହି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ସଂଖ୍ୟା ୧ର ଶାସକ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଶକ୍ତିର କାରକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେବେ ମୂଳାଙ୍କ ୧ ଅର୍ଥାତ୍, ଯେ କୌଣସି ମାସରେ ବି ୧, ୧୦, ୧୯ କିମ୍ବା ୨୮ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୨୦୨୬ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଟି କେମିତି ରହିବ।  

ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣନ୍ତି। ୨୦୨୬ ଅଙ୍କ ୧ ଅଙ୍କ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷ, ସେମାନେ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନମ୍ବର ୧ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ବର୍ଷ କିପରି ରହିବ।

କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୨୦୨୬ ବର୍ଷ କିପରି ରହିବ?
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ମାସର ୧, ୧୦, ୧୯ କିମ୍ବା ୨୮ରେ ହୋଇଛି ଏହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ଏକ ବିଶେଷ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ, ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ, ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ।

ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ?
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ମାସର ୧, ୧୦, ୧୯ କିମ୍ବା ୨୮ରେ ହୋଇଛି ଏହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ବର୍ଷ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ନିଜର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ୨୦୨୬ ବର୍ଷ କିପରି ରହିବ?
୨୦୨୬ ବର୍ଷ ୧ ନମ୍ବର ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଆଣିପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ବିବାହ ସମ୍ଭବ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।

୧ ନମ୍ବର ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ୧ ନମ୍ବର ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ୧ ନମ୍ବର ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହା ସହିତ, ୧ ନମ୍ବର ଥିବା ଲୋକମାନେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଧଳା ଜିନିଷ ଦାନ କରିପାରିବେ। ୧ ନମ୍ବର ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

