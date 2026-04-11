Debrigarh News: ଡେବ୍ରିଗଡରେ ବଢିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା । ବର୍ଷକରେ ବଢିଲେ ୬୪ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ସେହିଭଲି ରାଜସ୍ବ ମଧ୍ୟ ୧ କୋଟି ବୁଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଡ୍ରେବୀଗଡର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ରାଜସ୍ବ ବୁଦ୍ଧି ନେଇ ପ୍ରଂଶସା କଲେ ।
Debrigarh News: ଡେବ୍ରିଗଡରେ ବଢିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା । ବର୍ଷକରେ ବଢିଲେ ୬୪ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ସେହିଭଲି ରାଜସ୍ବ ମଧ୍ୟ ୧ କୋଟି ବୁଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଡ୍ରେବୀଗଡର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ରାଜସ୍ବ ବୁଦ୍ଧି ନେଇ ପ୍ରଂଶସା କଲେ ।
ଡେବ୍ରିଗଡରେ ରେ ରେକର୍ଡ ସଖ୍ୟାକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ବଢିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ବଢିଲା ରାଜସ୍ବ । ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ତାର ଓ ବାରପାହାଡ ପାଦ ଦେଶରେ ଥିବା ଡ୍ରେବୀଗଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୪୦ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଲେ । ଯାହାକି ବିଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ୬୪ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି ।
ଏ-ହି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଓଡିଶାରେ ଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ଇଟାଲି, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆମେରିକା, ଲଣ୍ତନ, କାନାଡା, ଓ୍ଵେଷ୍ଟ ଇଣ୍ତଈଜ, ଜର୍ମାନି, ଫିନଲେଣ୍ତ , ଆୟରଲେଣ୍ତ, ସ୍ପେନ , ବ୍ରାଜିଲ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଡେବ୍ରିଗଡରେ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୬.୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୋଇଛି । ଡେବ୍ରିଗଡରେ ଏଭଲି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ରାଜସ୍ବ ବୁଦ୍ଧି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଂଶସା କରିଛନ୍ରି । ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଡେବ୍ରିଗଡ ଇକୋଟୁରିଜମ୍ ୬ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପାଖାପାଖି ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ । ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ ୧.୪ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ।
ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ #DekhoApnaDesh ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଆଜି ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଇକୋ-ଟୁରିଜମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।
ପ୍ରକୃତି ହୋମ-ଷ୍ଟେ ‘ଧୋଡ଼୍ରୋକୁସୁମ୍’ ଭଳି ଅଭିନବ ପରିକଳ୍ପନା ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇବାରେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ।