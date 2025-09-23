Navratri Puja: ଆଜି ନବରାତ୍ରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ: ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ପୂଜାର ଶୁଭମୂହୁର୍ତ୍ତ, ବିଧି
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 23, 2025, 09:00 AM IST

Navratri Puja: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନବରାତ୍ରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆଦି ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯାହାଙ୍କ ପୂଜା ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରୀର ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରୂପ ଦେବୀ ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। 

ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ତପସ୍ୟା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ। ମାତା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମାତା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ଓ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା।

ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ପୂଜାର ଶୁଭ ମୂହୁର୍ତ୍ତ
ନବରାତ୍ରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଳ ୪ଟା ୫୪ ମିନିଟରୁ ୫ଟା ୪୧ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା’ପରେ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅପରାହ୍ନ ୧୨ଟା ୮ ମିନିଟରୁ ୧୨ଟା ୫୬ ମିନିଟ  ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୩୫ ମିନିଟରୁ  ୭ଟା ୪୬ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା କରିପାରିବେ।

ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସାମଗ୍ରୀ
ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କର ଚମେଲୀ ପୁଷ୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ରହିଛି। ସେହିପରି ଧଳା ଓ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମିଠା ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫଳ ମଧ୍ୟରେ କଦଳୀ, ସେଉ ଓ କମଳାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ଲାଗି କଲେ ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାଆନ୍ତି। 

ପୂଜାବିଧି
ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ହାତରେ ପାଣି କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଦାନା ଧରି ଉପବାସ ପାଳନ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ। ବୀଙ୍କୁ ଫଳ, ଫୁଲ, ମିଠା, ପୋଷାକ, ଚାଉଳ ଦାନା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ପେଷ୍ଟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଦୀପ, ଧୂପ ଏବଂ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପବାସର କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆରତୀ ସହିତ ପୂଜା ଶେଷ କରନ୍ତୁ।

Prabhudatta Moharana

