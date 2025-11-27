Test For Healthy Heart: କେତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ...ବାସ୍ ଘରେ ରହି କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ର ପରୀକ୍ଷା

Test For Healthy Heart: ଏଥିପାଇଁ, ଏକ ଚାରି ମହଲା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ନ୍ତୁ। ଖସିଯିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ି ଶୁଖିଲା ଏବଂ ସଫା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆରାମ ଦାୟକ ପୋଷାକ ଏବଂ ଜୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରାମ ଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଭାରୀ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଗତିରେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ନ୍ତୁ।
Trending Photos
Test For Healthy Heart: ଆଜିକାଲି ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ କମ୍ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତେଣୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ ଏବଂ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ପରୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା...
ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ
ଏହି ସରଳ ଏକ ମିନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା (ହାର୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା) ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହୃଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ କେତେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିପାରିବେ ତାହା ମାପ କରିଥାଏ।
ଏଥିପାଇଁ, ଏକ ଚାରି ମହଲା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ନ୍ତୁ। ଖସିଯିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ି ଶୁଖିଲା ଏବଂ ସଫା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆରାମ ଦାୟକ ପୋଷାକ ଏବଂ ଜୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରାମ ଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଭାରୀ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଗତିରେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ନ୍ତୁ।
ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବୁଝନ୍ତୁ
- ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଏକ ଷ୍ଟପୱାଚ୍ କିମ୍ବା ଟାଇମର୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।
- ତା'ପରେ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ବିନା ଅଟକି ୬୦ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
- ତା'ପରେ ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ତାହା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଫଳାଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ କେତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ?
ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଆପଣ ୬୦ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ୪୦ରୁ ୪୫ ସେକେଣ୍ଡରୁ କମ୍ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ସ୍ତର ଭଲ ଅଛି। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଯଦି ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମିନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ, ତେବେ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଭାରିପଣ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ହୃଦୟର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ୍।
ଏହି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷାର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ହୃଦରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଏକ ଗୁରୁତର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନକରି ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ତୀବ୍ର ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ।
(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
Also Read: Odia Rapper Demise: ଓଡ଼ିଆ ରାପର୍ ଅଭିନବ ସିଂହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଥିଲା ପତ୍ନୀଙ୍କ ହାତ...ଫଟୋ ଭାଇରାଲ
Also Read: Kidney Failure Symptoms: କିଡନୀ ଖରାପ ହେଉଥିଲେ ଚେହେରାରେ ଦେଖାଦିଏ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ, ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁନି ଅଣଦେଖା