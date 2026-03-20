Pakhala Dibasa 2026 : ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ,ଖାଇଲେ ଦୂର ହେବ ଏହିସବୁ ରୋଗ!

Pakhala Dibasa ୨୦୨୬ : ଆଜି ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସ।
Pakhala Dibasa ୨୦୨୬ : ଆଜି ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସ। ପଖାଳର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦ ତାରିଖରେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପଖାଳ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ପରିଚୟ ନୁହେଁ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଆଜିର ସମୟରେ ଖାଲି ଘରେ ନୁହେଁ, ଝୁମ୍ପୁଡି଼ ହୋଟେଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚ ତାରକା ହୋଟେଲ୍ ରେ ପଖାଳର ମହକ ବାରି ହେଉଛି। ପଖାଳ ଓଡ଼ିଆ ଖରର ପାରମ୍ପାରିକ ଖାଦ୍ୟ। ସେ ଧନୀ ହେଉ କି ଗରିବ । ପଖାଳ ର ମଜା ଯିଏ ପାଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ପଖାଳର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମନ ଆନ୍ଦରରେ ଭରିଯିବା ସହ ପାଟିରେ ପାଣି ଆସିଯାଏ। ମନ ସହ ପେଟକୁ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ତା ରଖିଥାଏ ଏହି ଖାଦ୍ୟ।
କହିବାକୁ ଗଲେ ଗରିବଙ୍କ ସକାଳ ପଖାଳ କଂସାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଖରା ହେଉ କି ଶୀତ ଓଡ଼ିଆଣୀ ହାତ ରନ୍ଧା ବାସି ପଖାଳ ମୁଠାଏ ଖାଇଲେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପଖାଳ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ 'ପାନ୍ତାଭାତ' କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆସାମ୍ ରେ 'ପୋଇତା ଭାତ ',ବିହାରରେ 'ମାରା ଭାତ', ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପାନିଭାତ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ 'ପେଜେଧୁ ସାଧମ୍' କୁହାଯାଏ।
ଏମିତି କରନ୍ତୁ ପଖାଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି: ପଖାଳ ଭାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବହୁତ୍ ସହଜ। ପଖାଳ ସାଧାରଣତଃ ବହୁ ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ସଜ ପଖାଳ, ଚାଇଁ ପଖାଳ ଓ ଦହି ପଖାଳକୁ ଓଡି଼ଆ ଲୋକେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖାଇ ଆଥନ୍ତି। ବାସି ପଖାଳ ହେଉଛି, ପୂର୍ବ ଦିନ ରନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଭାତରେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେଲେ ଏହା ବାସି ପଖାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ରାନ୍ଧିବା ପରେ ପରେ ଭାତରେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେଲେ ଏହାକୁ ସଜ ବା ଚାଇଁ ପଖାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ପରେ ସେଥିରେ ଦହି, ଫୁଟଣର ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଖିବା ଭାତକୁ ଦହି ପଖାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଖାଳ ଭାତରେ ସାଧାରଣତଃ ଶାଗ ଭଜା,ମାଛ ଭଜା, ଚିଙ୍ଗୁଡି ଛେଚା,ବଡି ଚୁରା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ସହ ଖାଇଲେ ପଖାଳର ସୁଆଦକୁ ଆହୁରି ବଢିଥାଏ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ପ୍ରିୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଖାଳ ଭୋଗ ଦୈନିକ ଲାଗି କରାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ସୁଖନିଦ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ଶୟନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ ସିଂହାର ବେଶରେ ପଖାଳ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡି଼ତ ରହିଛି।
ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ ପଖାଳ: ପଖାଳ ଖାଇଲେ କୋଷ୍ଠ କାଠିନ୍ୟ, ବଦ ହଜମୀ ଓ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ପଖାଳ ଭାତରେ ଆୟରନ୍, ସୋଡିୟମ୍,ପୋଟାସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଥାଏ। ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। କାରଣ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଭାତ ତୁଳାନରେ ପଖାଳରେ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ କ୍ୟାଲୋରୀ କମ୍ ଥାଏ।
କେବେଠୁ ପାଳନ ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସ: ଯଦିଓ ଏହାର ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ହେଲେ, ୨୦୧୧ ରୁ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଓ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହରୁ ଏହି ଦିବସର ଉତ୍ପତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପଖାଳ ଦିବସ ପାଇଁ ଟ୍ବିଟରରେ ଟ୍ରେଣ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ, ଏବେ ଏହି ଦିବସକୁ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।