Petrol Buy Limits: ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଲାଗିବ କି ଲିମିଟ୍ ଲକ୍? ଜାଣନ୍ତୁ ଦିନକୁ କେତେ ଲିଟର କିଣିପାରିବେ ତେଲ?

Petrol Buy Limits: ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆଇନ ୧୯୩୪ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିତରଣ କରିବା ନିଷେଧ। ନିଆଁ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିପଦ କମାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ପାତ୍ର (ଅନୁମୋଦିତ କ୍ୟାନ୍) ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିତରଣ କରାଯାଇପାରିବ।
Petrol Buy Limits: ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ରମଶଃ ଉଠାଯାଉଛି: ପେଟ୍ରୋଲ କ୍ରୟର ଏକ ସ୍ଥିର ସୀମା ଅଛି କି? ଆସନ୍ତୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା।
ଭାରତରେ, ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥିର ଦୈନିକ ପେଟ୍ରୋଲ କ୍ରୟ ସୀମା ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେଥର ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିପାରିବେ, ଯଦିଓ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ସୀମା ଅଛି: ଆପଣ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଟ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ପମ୍ପକୁ ବାରମ୍ବାର ପରିଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ପରିମାଣ ଟ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ବୋତଲ କିମ୍ବା କ୍ୟାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ
ଯାନ ବାହାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସମୟରେ, ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କଠୋର ହୋଇଯାଏ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କେବଳ ୨ ରୁ ୫ ଲିଟର ଇନ୍ଧନ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବୈଧ କାରଣ ସହିତ ୧୦ ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆଇନ ୧୯୩୪ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିତରଣ କରିବା ନିଷେଧ। ନିଆଁ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିପଦ କମାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ପାତ୍ର (ଅନୁମୋଦିତ କ୍ୟାନ୍) ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିତରଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣର ପେଟ୍ରୋଲ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ କଣ ହେବ?
ଯଦି କାହାକୁ ବହୁ ପରିମାଣର ପେଟ୍ରୋଲ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ - ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜେନେରେଟର, ଚାଷ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ - ତେବେ ଏକ ସରକାରୀ ଅନୁମତି କିମ୍ବା ଲାଇସେନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନୁମତି ବିନା ବହୁ ପରିମାଣର ପେଟ୍ରୋଲ କ୍ରୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବେଆଇନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇପାରେ।
ଘରେ ପେଟ୍ରୋଲ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ସୀମା କେତେ?
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ନିୟମ ୨୦୦୨ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ଘରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୦ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଏହି ସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, କାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ। ଏହି ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଜରିମାନା କିମ୍ବା କାରାଦଣ୍ଡ ସହିତ ଦଣ୍ଡନୀୟ।
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା କେବଳ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ ବରଂ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ (ପ୍ୟାନିକ କ୍ରୟ) ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଧନ କିଣିବାକୁ ଏବଂ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ କ୍ରୟ ଉପରେ କୌଣସି କଠୋର ଦୈନିକ ସୀମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଇନଗତ ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପେଟ୍ରୋଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
