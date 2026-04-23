Petrol-Diesel Price: ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ୍ ୨୫ ଟଙ୍କା ବଢିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖିଲେ ମତ

Petrol-Diesel Price: ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜୋର ଧରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା ଯେ, ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ସରକାର ନିଜେ ଏବେ ଏହି ଗୁଜବର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ମନିକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାରାଧୀନ ନାହିଁ।
ଗୁଜବ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରାମ
ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସରକାରୀ ସୂତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାରି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ଭ୍ରାମକ। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କୌଣସି ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁନାହିଁ ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ବୋଝ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା (ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ) ଯୋଗୁଁ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଉଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିଛି।
ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ
ଯଦିଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ଡଲାର ୧୦୦ ପାଖାପାଖି ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କ ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (OMCs)କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଉତ୍ଥାନ-ପ୍ରବାହକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଘରୋଇ ବଜାରରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଭାରତରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରଣନୈତିକ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ।
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଲ ପରିବହନ, ବସ୍ ଭଡ଼ା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା (ପନିପରିବା, ଫଳ ଏବଂ ଗ୍ରୋସରୀ) ସ୍ଥିର ରହିବ। ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଦେଶର ସମଗ୍ର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହୋଇପାରେ।
