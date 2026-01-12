Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3072256
Zee OdishaOdisha LifeStyle and OthersPost Office Schemes:ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ କେବଳ ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା...କେବଳ କରିବାକୁ ହେବ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ

Post Office Schemes:ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ କେବଳ ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା...କେବଳ କରିବାକୁ ହେବ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ

Post Office Schemes:  ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା, ତଥାପି ତରଳତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଆପଣ ନିବେଶ ତାରିଖରୁ ୩୦ମାସ (ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ) ପରେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇ ପାରିବେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jan 12, 2026, 08:19 PM IST

Trending Photos

Post Office Schemes:ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ କେବଳ ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା...କେବଳ କରିବାକୁ ହେବ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ

Post Office Schemes: ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଟଙ୍କାକୁ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ କରିବା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ଆଜିର ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଟଙ୍କା ହରାଇବାର ଭୟର ସମୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏପରି ଏକ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାହା କେବଳ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ନାହିଁ ବରଂ ଦୃଢ଼ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବଜାରର ଉତ୍ଥାନ-ପତନରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର (KVP) ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସାଥୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।

ମାତ୍ର ଏକ ହଜାରରୁ ଆରମ୍ଭ
ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ଏକ ହଜାରର ଏକ ଛୋଟ ପରିମାଣରେ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ସୀମା ନାହିଁ। ୧୮ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟତମ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ସହଜରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ।

ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇବାର ସ୍ୱାଧୀନତା
ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ରହିପାରେ। କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ୭.୫ ପ୍ରତିଶତର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ FD ଅପେକ୍ଷା ଭଲ। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା, ତଥାପି ତରଳତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଆପଣ ନିବେଶ ତାରିଖରୁ ୩୦ମାସ (ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ) ପରେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇ ପାରିବେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ପରିମାଣ ୧୧୫ ମାସରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ
ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯୋଜନା ଏହାର ନାମ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ କାମ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ୭.୫ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ରାଶି ୧୧୫ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୯ ବର୍ଷ ଏବଂ ୭ ମାସରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅବସର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା କିମ୍ବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ୧୧୫ ମାସ ପରେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା କୌଣସି ବିପଦ ବିନା ଆପଣଙ୍କର ପୁଞ୍ଜିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସରଳ ଉପାୟ। ଯେଉଁମାନେ ବିପଦ-ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଏକ ବରଦାନ।

Also Read: Makar Sankranti Rashiphala: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ, ୪ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା

Also Read: Signs Of Diabetes: ଚେହେରାରେ ଏହି ୫ଟି ଲକ୍ଷଣ କହିଦେବ ଡାଏବେଟିସ...ଜାଣନ୍ତୁ ଓ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Post office Schemes
Post Office Schemes:ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ କେବଳ ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା...କେବଳ କ
New Traffic Rule
New Traffic Rule: ଚାଲାଣ ପାଇବା ପରେ ବେପରୁଆ ଗାଡି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କି? ବାତିଲ୍ ହେବ RC !
Mamata Banerjee
Mamata Banerjee: ECଙ୍କୁ ମମତାଙ୍କ ୫ଥର ଚିଠି...'ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ନିର୍
Pakistan
Pakistan Blast: ପାକିସ୍ତାନରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ୬ ନିହତ
former vice president Jagdeep Dhankhar
Jadeep Dhankhar: ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି