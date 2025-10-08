Advertisement
Post Office Scheme: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ଯୋଜନାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ସାମିଲ୍...ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଇବେ ୬୧ ହଜାର ପେନସନ

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Oct 08, 2025, 08:57 PM IST

Post Office Scheme: ଯଦି ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ କୋଟିପତି ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ର ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ବା ପିପିଏଫ ଏକ ଏପରି ଯୋଜନା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କୋଟିପତି କରିପାରିବନି ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ସମର୍ଥନର ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇପାରେ। ତଥାପି, ନିୟମିତ ନିବେଶ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ଯାହା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ନିବେଶ କରି ଆପଣ କିପରି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାସିକ ଆୟ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା।

PPF ରେ ୧୫ ଯୁକ୍ତ ୫ ଯୁକ୍ତ ୫ ନିବେଶ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରି, ଆପଣ ୨୫ ବର୍ଷରେ ୧.୦୩ କୋଟିର କର୍ପସ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଏହି ରାଶି ଉପରେ ସୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୬୧ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବ।

PPF ଯୋଜନାରେ ସୁଧ

ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ବାର୍ଷିକ ୭.୧ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। PPF ରେ ନିବେଶ କରି, ଆପଣ ଆୟକର ଆଇନର ଧାରା ୮୦C ଅନୁଯାୟୀ ଦେଢଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର ରିହାତି ଦାବି କରିପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର କର ଦାୟିତ୍ବ ହ୍ରାସ ପାଇବ।

 

PPF ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କିପରି କୋଟିପତି ହେବେ?

ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅବସର ବୟସ ସୁଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ PPF (ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ)  ୧୫ ଯୁକ୍ତ ୫ ଯୁକ୍ତ ୫ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରଣନୀତି ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନାର ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି ୧୫ ବର୍ଷ। ଯଦି ଆପଣ PPFରେ କ୍ରମାଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦୁଇଥର ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ୨୫ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୧.୦୩ କୋଟିର ଏକ କର୍ପସ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୬୧ ହଜାର ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।

 

ପ୍ରଥମ ୧୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଢ ଲକ୍ଷ (୧୫x ଦେଢ ଲକ୍ଷ) ଜମା କରି, ଆପଣ ୨୨.୫ ଲକ୍ଷ ନିବେଶ କରିବେ। ୭.୧ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ, ଏହି ପରିମାଣ ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ୪୦.୬୮ ଲକ୍ଷ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସୁଧରେ ୧୮.୧୮ ଲକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହା ପରେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରାଶିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ନିବେଶ ନକରି ଛାଡିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ୫୭.୩୨ ଲକ୍ଷ ଜମା କରିବେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୧୬.୬୪ ଲକ୍ଷ ସୁଧ ଭାବରେ ରୋଜଗାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରାଶିକୁ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ମୋଟ ପରିମାଣ ୮୦.୭୭ ଲକ୍ଷ ହେବ। ଏଥିରୁ ୨୩.୪୫ ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟରୁ ଅର୍ଜିତ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଶ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଦେଢ ଲକ୍ଷ ଯୋଡ଼ିବା ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ମୋଟ ପରିମାଣ ୧.୦୩ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ।

 

ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକ ୬ହଜାର ଟଙ୍କା ପେନସନ ମିଳିବ

୨୫ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର PPF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୧.୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ଏହି ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୭.୧ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ୭.୧ ପ୍ରତିଶତ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାରରେ, ଆପଣ ପ୍ରାୟ ୭.୩୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ହଜାର୯୪୧ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ପାଣ୍ଠି ୧.୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରହିବ।

PPF ରେ କିଏ ଏବଂ କେବେ ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ?

ଯେକେହି ବି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ରାଶି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ନାବାଳକ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହା କରିପାରିବେ। ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ; ଆପଣ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ।

