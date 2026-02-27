Pre Diabetes Symptoms: ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ମରେ ଦେଖାଦିଏ ଏହିପରି ଲକ୍ଷଣ, ଜାଣନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ

Pre Diabetes Symptoms: ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରିଡାଇବେଟିସ୍ କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଭୁଲ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ହୃଦୟ ଏବଂ ବୃକକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ, ପ୍ରିଡାଇବେଟିସ୍ ର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ତାହା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି।
Pre Diabetes Symptoms: ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିସ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଏହାକୁ ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରିଡାଇବେଟିସ୍ କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଭୁଲ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ହୃଦୟ ଏବଂ ବୃକକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ, ପ୍ରିଡାଇବେଟିସ୍ ର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ତାହା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି।
ପ୍ରିଡାଇବେଟିସ୍ ର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?
ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଶୋଷ ଲାଗିବା।
ଚର୍ମରେ କୁଞ୍ଚନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହି ଚର୍ମ କୁଞ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହୋଇପାରେ।
ବେକର ଚର୍ମର ଦାଗ କଳା ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଯାହା ବେକରେ ମଇଳା ଜମା ହେବାର ଛାପ ଦେଇଥାଏ।
ଭୋକ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଥାଏ।
ଶରୀର ସବୁବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ।
ହାତ ଏବଂ ପାଦରେ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେବା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ।
ବାରମ୍ବାର ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ
ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିସ୍ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ହୃଦରୋଗ, ବୃକକ୍ ରୋଗ, ସ୍ନାୟୁ କ୍ଷତି, ଚର୍ବି ଯକୃତ କ୍ଷତି, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଆଖି କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଏବଂ ଆଘାତର ବିଳମ୍ବ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଭଳି ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।