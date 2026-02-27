Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3124406
Zee OdishaOdisha LifeStyle and OthersPre Diabetes Symptoms: ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ମରେ ଦେଖାଦିଏ ଏହିପରି ଲକ୍ଷଣ, ଜାଣନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ

Pre Diabetes Symptoms: ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ମରେ ଦେଖାଦିଏ ଏହିପରି ଲକ୍ଷଣ, ଜାଣନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ

Pre Diabetes Symptoms: ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରିଡାଇବେଟିସ୍ କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଭୁଲ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ହୃଦୟ ଏବଂ ବୃକକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ, ପ୍ରିଡାଇବେଟିସ୍ ର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ତାହା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 27, 2026, 01:07 PM IST

Trending Photos

Pre Diabetes Symptoms: ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ମରେ ଦେଖାଦିଏ ଏହିପରି ଲକ୍ଷଣ, ଜାଣନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ

Pre Diabetes Symptoms: ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିସ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। ଏହାକୁ ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରିଡାଇବେଟିସ୍ କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଭୁଲ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ହୃଦୟ ଏବଂ ବୃକକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ, ପ୍ରିଡାଇବେଟିସ୍ ର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ତାହା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି।

ପ୍ରିଡାଇବେଟିସ୍ ର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?
ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଶୋଷ ଲାଗିବା।
ଚର୍ମରେ କୁଞ୍ଚନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହି ଚର୍ମ କୁଞ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହୋଇପାରେ।
ବେକର ଚର୍ମର ଦାଗ କଳା ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଯାହା ବେକରେ ମଇଳା ଜମା ହେବାର ଛାପ ଦେଇଥାଏ।
ଭୋକ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଥାଏ।
ଶରୀର ସବୁବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ।
ହାତ ଏବଂ ପାଦରେ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେବା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ।

ବାରମ୍ବାର ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ 

Add Zee News as a Preferred Source
  • ଓଜନ ଅଧିକ ହେବା - ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଓଜନ ଅଧିକ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଚର୍ବି ଟିସୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଇନସୁଲିନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ।
  • ଚଉଡା ଅଣ୍ଟା - ଚଉଡା ଅଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଉଦର ବିଶିଷ୍ଟ ପେଟ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରିଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ବିପଦରେ ଥାଆନ୍ତି।
  • ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ - ଖରାପ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କିମ୍ବା ମିଠା ପାନୀୟ ପିଇବା ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇପାରେ।
  • ସକ୍ରିୟ ଜୀବନଶୈଳୀର ଅଭାବ - ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇପାରେ।
  • ବୟସ - ୩୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିସ୍ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ।
  • ଗର୍ଭକାଳୀନ ମଧୁମେହ - ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଗର୍ଭକାଳୀନ ମଧୁମେହ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରିଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇପାରେ।
  • ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା- ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧୁମେହ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ।

ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିସ୍ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ହୃଦରୋଗ, ବୃକକ୍ ରୋଗ, ସ୍ନାୟୁ କ୍ଷତି, ଚର୍ବି ଯକୃତ କ୍ଷତି, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଆଖି କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଏବଂ ଆଘାତର ବିଳମ୍ବ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଭଳି ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

Also Read: Budh Vakri 2026 Effect: ୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ଓଲଟା ଚଳନ କରିବ ବୁଧ ଗ୍ରହ, ୩ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ଅପାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି

Also Read: Shukra Nakshatra Parivartan: ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଯାଏଁ ଏହି ୪ରାଶି ଭାଗ୍ୟବାନ...ରହିବନି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଭାବ

(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । 

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

pre diabetes symptoms
Pre Diabetes Symptoms: ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ମରେ ଦେଖାଦିଏ ଏହିପରି ଲକ୍ଷଣ, ଜାଣନ୍ତୁ
Afganistan Pakistan Conflict
Afganistan Pakistan Conflict: କମ୍ପିଲା କାବୁଲ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କଲା ପାକିସ
indian cricketer
Indian Cricketer: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଫେରିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର କ୍ରି
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଟିମ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର
weather update
Weather Update: ପୁଣି କଡ଼ ଲେଉଟାଇବ ପାଣିପାଗ...ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ବିଭାଗ