Private Bank Rule: ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଝଟକା ! ୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ଏହିସବୁ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ

Private Bank Rule: ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଲକର ଭଡ଼ା ୧୮୪ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ ATM ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି...
ଲକର ଭଡ଼ା: ୧୮୪ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି
ବ୍ୟାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଲକର ଭଡ଼ା ସଂଶୋଧନ କରିଛି। ଅତିରିକ୍ତ-ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଛୋଟ ଲକର ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡିକରେ, ଏକ ଅତିରିକ୍ତ-ମଧ୍ୟମ ଲକରର ଭଡ଼ା ୪ ହଜାର ୪୦୦ରୁ ୧୨ ହଜାର ୫୦୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ମୋଟ ୧୮୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି। ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ଅତିରିକ୍ତ-ଛୋଟ ଲକରର ଭଡ଼ା ୧ ହଜାର ୩୫୦ ରୁ ୩ ହଜାର ୩୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ୧୪୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବର୍ଗ, ମେଟ୍ରୋ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଶୁଳ୍କ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ। ଏକ ଅତିରିକ୍ତ-ବଡ଼ ଲକର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୪୦ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଲକର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଆଧାର-ଆଧାରିତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ଏବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ।
UPI ସହିତ ATM ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଆଉ ମାଗଣା ନୁହେଁ!
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନେକ ଗ୍ରାହକ କାର୍ଡ ବିନା UPI ବ୍ୟବହାର କରି ATM ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ, ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। UPI ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ମାଗଣା ATM କାରବାର ସୀମାରେ ଗଣନା କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ୫ଟି ମାଗଣା କାରବାର ସୀମା (HDFC ATM ରେ) ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେବେ UPI ବ୍ୟବହାର କରି ନଗଦ ଉଠାଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି କାରବାର ପାଇଁ ୨୩ + GST ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ୟାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନଗଦ କାରବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ATMର ବର୍ଦ୍ଧିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପୂରଣ କରିବା।
ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। HDFC ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ତେଣୁ ସମୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଭ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ।
