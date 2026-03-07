Advertisement
Prophet Future Predictions: ସତ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ପରେ ସବୁ ସତ ହଉଛି ଏହି ଭବିଷ୍ୟକାରଙ୍କ କଥା !

Prophet Future Predictions: ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ ନିରନ୍ତର ଏକ କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

Prophet Future Predictions: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅତୀତର ଯୁଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି।

ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୁଲଗେରିଆନ୍ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବାବା ଭାଙ୍ଗା ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜ୍ୟୋତିଷ ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଚୀନ୍ ପ୍ରଫେସର ଜୁକିନ୍ ଜିଆଙ୍ଗଙ୍କ ନାମ ପୁଣି ଥରେ ଖବରରେ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନରେ 'ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ', 'ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ' ଏବଂ 'ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ୨୦୨୬' ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ୍ୟ ହେବା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ କି, ଯାହା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କ’ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି।

ବୁଲଗେରିଆନ୍ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବାବା ଭେଙ୍ଗା କିଛି ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ୨୧ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ଦେଶକୁ ଗ୍ରାସ କରିପାରେ ଏବଂ ୟୁରୋପକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ତଥାପି, ଇତିହାସକାର ମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର କୌଣସି ସରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ରେକର୍ଡ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତେଣୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ବି ବିଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ବିବାଦ ଘଟେ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଶୀଘ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ସମାନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫରାସୀ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ୧୬ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନେକ କାବ୍ୟିକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଭାଷାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। କିଛି ବିଶ୍ଳେଷକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଲେଖା "ପୂର୍ବ ସଂଘର୍ଷ" ଏବଂ "ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅସ୍ଥିରତା" ଭଳି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ତଥାପି, ଏହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଏହାକୁ ଆଧୁନିକ ଘଟଣା ସହିତ ଯୋଡିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚୀନ୍ ପ୍ରଫେସର ଜିଆଙ୍ଗଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଆଉ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଫେସର ଜୁକିନ୍ ଜିଆଙ୍ଗ୍। କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ "ଚୀନିଜ୍ ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍" ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଂଘର୍ଷ ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କର କିଛି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆମେରିକା ରାଜନୀତି ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା। ଜିଆଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ପରାଜୟର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପୁଣି ଖବରରେ ରହିଛି। ତଥାପି, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନା ଗବେଷଣା-ଭିତ୍ତିକ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା କେବଳ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆଧାରରେ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭୂ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି, କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ, ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭଳି ଅନେକ କାରଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶ ନିରନ୍ତର ଏକ କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

ପ୍ରକୃତରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ବିପଦ ଅଛି କି?
ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତଥାପି, ଇତିହାସ ଦର୍ଶାଏ ଯେ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସଙ୍କଟକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଡାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ, କେବଳ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ବିକଶିତ ହେବ ତାହା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଥ।

