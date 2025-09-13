Puri News: ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

Puri News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦାସିନତା ମନୋଭାବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଣିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
Trending Photos
Puri News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦାସିନତା ମନୋଭାବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଣିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡିବା ସହ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ପାଏ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରବେଶ ତଥା ଫୋଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ରାଜ୍ୟସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସହ ସ୍ୱତ୍ରନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ଓ ସେବାୟତ ।
ଗତ କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଓ ଆଜି ସକାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଡ୍ରୋନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ର ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କିଏ କେଉଁଥିପାଇଁ ଓ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଅଛି ତାହା ଏବେ ଭି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଢିଲା ନେଇ ସବୁ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଆସୁଥିବାବେଳେ କେତେବେଳେ କିଏ ସ୍ପାଏ କ୍ୟାମେରା ଧରି ପ୍ରବେଶ କରୁଚି ତ କେଉଁ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଫୋଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଅଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ଏଭଳି ଅମାନିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ନେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିବା ସତ୍ୱେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ ସେପଟେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସରକାର ସ୍ୱତ୍ରନ୍ତ୍ର ବାଟାଲିୟନ ଗଠନ କରି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ଦାଇତ୍ୱରେ ଏବେ ଭି ଜଣେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ରହିଅଛନ୍ତି ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ନୀତିକୁ ସବୁ ମହଲରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ।
ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡିବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶିଳ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଦଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲପାଳ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା ଲକ୍ଷରେ ସ୍ୱତ୍ରନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାଟାଲିୟନ କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ସ୍ୱତ୍ରନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ବଡି କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଏହା ପୋଲିସ କୁ ଅଧିକ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନିଆଯାଇ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଣ ନେଇ କଟକଣା ରହିଥିବା ସତ୍ୱେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଡ୍ରୋନ ଉଡୁଥିବା ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର କରିବା ନେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।