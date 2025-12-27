Advertisement
Rahu Gochar 2026:  ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୬ ରେ, ରାହୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଛାଡି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ରାହୁଙ୍କ ଶନି ରାଶିର ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ଆଣିବ। ରାହୁଙ୍କ ଚଳନ ପ୍ରଭାବରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଲାଭ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବ।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 27, 2025, 07:35 PM IST

Rahu Gochar 2026: ନୂଆବର୍ଷ ୨୦୨୬ରେ ରାହୁଙ୍କ ଶୁଭ ଚଳନ ୩ ରାଶିକୁ ଦେବ ବଡ଼ ଫାଇଦା...ନୂଆ ଚାକିରି ସହ ମିଳିବ ଉନ୍ନତି

Rahu Gochar 2026: ରାହୁଙ୍କ ରାଶି ପ୍ରତି ଦେଢ ବର୍ଷ ବା ୧୮ ମାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ରାହୁ ଏକ ପାପୀ, ପ୍ରତାରକ ଏବଂ ଛାୟା ଗ୍ରହ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ରାହୁଙ୍କ ଚଳନ ସମସ୍ତ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏବେ, ୨୦୨୬ ରେ, ରାହୁ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଯାହା ତିନୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭ ଆଣିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଗ୍ରହ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛି। ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୬ ରେ, ରାହୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଛାଡି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ରାହୁଙ୍କ ଶନି ରାଶିର ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ଆଣିବ। ରାହୁଙ୍କ ଚଳନ ପ୍ରଭାବରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଲାଭ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବ।

ବୃଷ ରାଶି
ରାହୁ ବୃଷ ରାଶିର ନବମ ଘରେ ଚଳନ କରିବେ। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାହୁଙ୍କ ଚଳନ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଆୟ ଲାଭ ଆଣିବ। ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶକ ମାନେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ।
 
କନ୍ୟା ରାଶି
ରାହୁଙ୍କ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ରାହୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହା ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣ ସେୟାର ବଜାର ଏବଂ ନିବେଶରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ପାଇବେ।

ମୀନ ରାଶି
ମକର ରାଶିରେ ରାହୁଙ୍କ ଚଳନ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ମୀନ ରାଶି ଅନେକ ଦିଗରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିବେଶରୁ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

