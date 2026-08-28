Chandra Grahan 2026: ରାକ୍ଷୀପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ! ଜାଣନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ଶୁଭ ସମୟ

Chandra Grahan 2026: ଆଜି, ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖରେ ପାଳନ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଭାରତରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
କେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ?
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସକାଳ ୬ଟା ୫୫ ମିନିଟରୁ ଦିନ ୧୨ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ଏହା ଏକ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ସକାଳ ୯ଟା ୪୩ ମିନିଟରେ ଗ୍ରହଣର ପରମଗ୍ରାସ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି।
ଏଥର ରାକ୍ଷୀପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭଦ୍ରା ନଥିବାରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ବାଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଧାର୍ମିକ ମତ ରହିଛି।
ଭାରତରେ ଦେଖାଯିବନି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ରାକ୍ଷୀପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଲାଗୁଥିବା ଏହି ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାରତରୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଭାରତରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ ନଥିବାରୁ ଏହାର ସୂତକ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ମତ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଭାରତ ସମେତ ନେପାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଏସିଆର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ।
ରାକ୍ଷୀପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପଡ଼ିବ କି ପ୍ରଭାବ?
ଭାରତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନହେଉଥିବାରୁ ରାକ୍ଷୀପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ବାଧା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଧାର୍ମିକ ମତ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭଉଣୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୁଭ ସମୟରେ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିପାରିବେ।
ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସକାଳ ୫ଟା ୫୭ ମିନିଟରୁ ୯ଟା ୪୮ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ସମୟ ରହିଛି। ଗ୍ରହଣ ଭାରତରୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବାରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ।
ପୂଜାପାଠ ଓ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭାବ
ଭାରତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନହେବାରୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ରୋକ୍ ନଥିବା ଧାର୍ମିକ ମତ ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ, ପୂଜାପାଠ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭାବେ କରାଯାଇପାରିବ।
ତେଣୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ପର୍ବକୁ ଶୁଭ ମନରେ ପାଳନ କରିପାରିବେ।