Add Zee Business As A Preferred Source
App

Chandra Grahan 2026: ରାକ୍ଷୀପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ! ଜାଣନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ଶୁଭ ସମୟ

ଭାରତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନହେଉଥିବାରୁ ରାକ୍ଷୀପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ବାଧା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଧାର୍ମିକ ମତ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭଉଣୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୁଭ ସମୟରେ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିପାରିବେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 28, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:46 AM IST
Chandra Grahan 2026: ରାକ୍ଷୀପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ! ଜାଣନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ଶୁଭ ସମୟ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦାହାନ 'ଦ ଏଭିଲ୍ ଓ୍ଵିଦିନ' ଓଡ଼ିଆ ଭୂତ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍
2
3
4
5