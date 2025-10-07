Retirement Plan: ଅବସର ପରେ ବି ମାସିକ ହାତକୁ ଆସିବ ଏକଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା...ବାସ କରିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ

Retirement Plan: ଆପଣଙ୍କୁ ୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକଲକ୍ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଅବସର ପାଣ୍ଠିରୁ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ୭ପ୍ରତିଶତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଧରି ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୨.୫ ରୁ ୩.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
Retirement Plan: ଆଜିର ଦ୍ରୁତ ଗତିର ଜୀବନରେ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ବିବାହ ଏବଂ ଘର କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କିଣିବା ଭଳି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅବସର ଯୋଜନା ପ୍ରାୟତଃ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। PGIM ଇଣ୍ଡିଆ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସର୍ଭେ ୨୦୨୩ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଏକକ ନିବେଶ କର୍ପସ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ଯୋଜନାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ।
ଅବସର ପାଇଁ ପୃଥକ ପାଣ୍ଠି ଜରୁରୀ
ଅବସର ହେଉଛି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଋଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଘର, ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅବସର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସମର୍ଥନ। ଯଦି ଆପଣ ଅବସର ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ କର୍ପସ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ୮୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକଲକ୍ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଅବସର ପାଣ୍ଠିରୁ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ୭ପ୍ରତିଶତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଧରି ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୨.୫ ରୁ ୩.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଲାଭ
ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ସ୍ଥିର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୫ହଜାର ନିବେଶ କରନ୍ତି। ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସ ସୁଦ୍ଧା, ସେ ୨.୧ ମିଲିୟନ ନିବେଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ବାର୍ଷିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ୨.୭୫ ମିଲିୟନର କର୍ପସ୍ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ, ଯଦି କେହି ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦଶ ହଜାରର SIP ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଟଙ୍କା ୩୦ ମିଲିୟନ ନିବେଶ କରି ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ବାର୍ଷିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜନ କରି କେବଳ ୧.୭୦କୋଟି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ୪୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ୨୫ ହଜାର ର SIP ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୪.୫ ମିଲିୟନ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କେବଳ ୧. ୧୮କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂର ଲାଭ ସେତେ ଭଲ ହେବ।
କିପରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ?
1- SIP ମାଧ୍ୟମରେ ମାସିକ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ
2- ଅବସର ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ନିବେଶ ଆକାଉଣ୍ଟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ
4- ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ
5- ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ
