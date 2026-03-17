Risks of Cold Water: ଖରା ଦିନେ ପିଉଛନ୍ତି କି ଫ୍ରିଜ୍ ର ଥଣ୍ଡା ପାଣି? ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ...

Risks of Cold Water: ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆସିଗଲାଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ଖରା ଦିନେ ଲୋକମାନେ ଘରେ ଘରେ ଏସି ଲଗାଇବା ଓ ଫ୍ରିଜ୍ ର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଖରା-ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ପାଣିରେ ନିଜର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।
ଅନେକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି ଯେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ, ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ପାଚନ ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଗ୍ନି ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଖାଦ୍ୟ ସେତେ ଭଲ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇଥାଉ, ଏହି ଅଗ୍ନି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପାଚନ ଶକ୍ତି କମ୍ ହେବାର ସମ୍ବାବନା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଆମେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ...
ରେଫ୍ରିଜରେଟର ପାଣି ପିଇବା ପରେ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ?
ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପେଟରେ ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ପାଣି ପିଇଲେ, ପେଟରେ ଥିବା ଏନଜାଇମଗୁଡ଼ିକ ଧୀର ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପାଚନ ଏବଂ ବଦହଜମୀ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାର ଅପକାରିତା:
ସାଇନସ୍ ସମସ୍ୟା - ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗଳା ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, କାଶ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ଲୋକ ସାଇନସ୍ ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଚର୍ବି ଜମା ହେବାର ଆଶଙ୍କା- କିଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହନ୍ତି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଶରୀରରେ ଚର୍ବିକୁ କଠିନ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଚର୍ବି ଜମା ହୁଏ।
ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ - ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀରର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଅସନ୍ତୁଳିତ କରିପାରେ ଏବଂ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା- ପ୍ରତିଦିନ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ଅନ୍ତନଳୀ ଗତିକୁ ଧୀର କରିପାରେ। ଏହା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏବଂ ପେଟ ଖାଲି କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଆପଣ କେବେ ଏବଂ କିପରି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ୍?
ଆୟୁର୍ବେଦ ସାଧାରଣତଃ କିମ୍ବା ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ।
-ମାଠିଆର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
-ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଫ୍ରିଜରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
-ଏକାଥରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ସକାଳେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବଦଳରେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ।
