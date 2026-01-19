Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3079680
Zee OdishaOdisha LifeStyle and OthersSaraswati Puja 2026: ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହି ୩ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ...ପ୍ରମୋସନ ସହ ମିଳିବ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା

Saraswati Puja 2026: ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହି ୩ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ...ପ୍ରମୋସନ ସହ ମିଳିବ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା

Saraswati Puja 2026: ଗ୍ରହରାଜ ବୁଧ, ଶ୍ରାବଣ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ମାତୃସୁଖ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର, ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ୨୦୨୬ରେ କିଛି ରାଶିକୁ ଲାଭ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jan 19, 2026, 06:06 PM IST

Trending Photos

Saraswati Puja 2026: ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହି ୩ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ...ପ୍ରମୋସନ ସହ ମିଳିବ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା

Saraswati Puja 2026: ସନାତନ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ, ଯାହାକୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ଦିନରେ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଚଳିତବର୍ଷ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଜାନୁଆରୀ ୨୩, ୨୦୨୬ରେ ପାଳନ କରାଯିବ, ଯାହା ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଜ୍ୟୋତିଷ ଘଟଣାର ଆରମ୍ଭ।

ଜାନୁଆରୀ ୨୩, ୨୦୨୬ ରେ, ଗ୍ରହରାଜ ବୁଧ, ଶ୍ରାବଣ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ମାତୃସୁଖ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର, ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ୨୦୨୬ରେ କିଛି ରାଶିକୁ ଲାଭ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ।

ମେଷ ରାଶି
ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମେଷ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ବିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଛି, ତେବେ ତାହା ମୁକ୍ତି ପାଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ହୃଦୟର ଭାବନାକୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ ହେବ। ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source

କର୍କଟ ରାଶି
ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ହେବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଯେକୌଣସି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଅବିବାହିତ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉମାନେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପକ୍କା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 

ମୀନ ରାଶି
ମେଷ ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟତୀତ, ମୀନ ରାଶିର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଏହା ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ମିଳିବ। ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ ୨୩, ୨୦୨୬ ପାଖାପାଖି ନିବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। 

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

Also Read: Vakri Budh 2026 Rashifal: ବୁଧଙ୍କ ଓଲଟା ଚଳନରୁ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ...ଟଙ୍କାର ରହିବନି ଅଭାବ

Also Read: February 2026 Rashiphala: ଫେବୃଆରୀରେ ୩ଥର ଚଳନ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ...ମାସ ସାରା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବେ ୩ରାଶି

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Saraswati Puja 2026
Saraswati Puja 2026: ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହି ୩ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ...ପ୍ରମୋସନ ସହ ମିଳ
Nitin naveen
ନିତିନ ନବୀନ ହେବେ ବିଜେପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
Amazon Republic Day Sale 2026
Amazon Republic Day Sale 2026: ଆମାଜନ୍ ରେ ଚାଲିଛି ରି-ପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ସେଲ୍, ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ଫ
UAE President
ଭାରତରେ UAE ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ
Travel News
ଏହି ରୁଟ୍ ରେ ଯାତ୍ରା ଏବେ ୫୦% ଶସ୍ତା ହେବ! ଟୋଲ୍ ରେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ