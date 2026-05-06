Zee OdishaOdisha LifeStyle and OthersSavitri Brata 2026

Savitri Brata 2026: ଏହି ଶୁଭ ମୂହୁର୍ତ୍ତ ଓ ପୂଜାର ବିଧି ସହ ପାଳନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ହେବ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ !

Savitri Brata 2026: ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ ଏବଂ ଶୋଭନ ଯୋଗ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସକାଳ ୧୦.୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯୋଗକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଏହି ଦୁଇଟି ଯୋଗ ସମୟରେ ବଟ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 06, 2026, 09:44 PM IST

Savitri Brata 2026: ଏହି ଶୁଭ ମୂହୁର୍ତ୍ତ ଓ ପୂଜାର ବିଧି ସହ ପାଳନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ହେବ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ !

Savitri Brata 2026:  ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ। ଏହା ଜ୍ୟୈଷ୍ଠ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଉପବାସ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀ, ସତ୍ୟବାନ ଏବଂ ଯମ ଦେବତା ଯମଙ୍କ କଥାବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଏହି ବ୍ରତ ସମୟରେ, ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ଗଛକୁ ରୀତିନୀତି ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାଘ ମାସର କେଉଁ ଦିନ ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଳନ କରାଯିବ । ଏହି ବ୍ରତ ପୂଜାର ଶୁଭ ସମୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ସବିଶେଷ...

ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଜ୍ୟୈଷ୍ଠ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଥର, ଅମାବାସ୍ୟା ୧୬ ମେ  ୨୦୨୬ ସକାଳ ୫ଟା ୧୧ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପରଦିନ, ୧୭ ମେ ୨୦୨୬ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ସାଢେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେଣୁ, ଉଦୟ ତିଥି ଅନୁସାରେ, ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ୧୬ ମେ ୨୦୨୬ ଶନିବାର ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ ଏବଂ ଶୋଭନ ଯୋଗ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସକାଳ ୧୦.୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯୋଗକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଏହି ଦୁଇଟି ଯୋଗ ସମୟରେ ବଟ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ସକାଳେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ତା'ପରେ, ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଲାଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ୧୬ ଟି ଆଭୂଷଣରେ ନିଜକୁ ସଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁ। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ବଟ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୂର, ଧୂପ, ଦୀପ, ଅଖଣ୍ଡ ଚାଉଳ, ଫଳ, ଫୁଲ, ମିଠା ଏବଂ କଳା ଚଣା ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ।

ବଟ୍ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ମହତ୍ତ୍ୱ
ସନାତନ ପରମ୍ପରାରେ, ବଟ୍ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ବ୍ରତ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଯେପରି ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯମଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଏହି ପବିତ୍ର ବ୍ରତର ପୁଣ୍ୟ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଏକ ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆଣିଥାଏ। ବଟ୍ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସମସ୍ତ ପାପ, ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଦୂର କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

