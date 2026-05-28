Shani Astrology Prediction: ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ଶନିଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ, ବିଶ୍ୱରେ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି

Shani Astrology Prediction: ଏହାର ଶକ୍ତି ଗୁରୁତର ଭାବରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ମେଷ ରାଶିରେ ଶନି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ଶନିର ଅର୍ଥ ଏକ ହ୍ରାସିତ ଶକ୍ତି। ଏହି ରାଶିରେ ଶନିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଶନିଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ବିପରୀତ ତ୍ୱରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ନୀତି କଠୋର ହୋଇଯାଏ।
Shani Astrology Prediction: ନଅଟି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ଶନି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୭ ରେ ଶନି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ତାର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ମୀନ ରାଶି ଛାଡ଼ି ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହା ଶନି ବର୍ଷର ଶେଷ ହେବ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୩୦ ପୃଥିବୀ ବର୍ଷ ସହିତ ସମାନ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଶନିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚରକୁ ଏତେ ବିଶେଷ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଦୁର୍ବଳ ଶନିର ଅର୍ଥ କ'ଣ?
ଯେତେବେଳେ ୨୦୨୭ରେ ଶନି ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଏହାର ଶକ୍ତି ଗୁରୁତର ଭାବରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ମେଷ ରାଶିରେ ଶନି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ଶନିର ଅର୍ଥ ଏକ ହ୍ରାସିତ ଶକ୍ତି। ଏହି ରାଶିରେ ଶନିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଶନିଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ବିପରୀତ ତ୍ୱରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ନୀତି କଠୋର ହୋଇଯାଏ।
ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ
ମଙ୍ଗଳ ଭୂମିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଏବଂ ଶନି ନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ମେଷ ଏକ ଅଗ୍ନି ରାଶି, ଯେତେବେଳେ ଶନି ଏକ ବାୟୁ ରାଶି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେବ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଏହା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇପାରେ।
ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ବିପଦ
ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଶନି ଗ୍ରହ ଏହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସେୟାର ବଜାର ହ୍ରାସ ପାଏ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଙ୍କଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବଡ଼ ଋଣ ପରିଶୋଧ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ନିର୍ମାଣ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଚାହିଦା ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏକ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ପାଣିପାଗ
ବାୟୁ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଉପାଦାନର ମିଶ୍ରଣକୁ ପାଗ ଏବଂ ଭୂମିପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଭୂମିକମ୍ପ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ମରୁଡ଼ି, ବନ୍ୟା, ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଏବଂ ହିମସ୍ଖଳନ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ, ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
