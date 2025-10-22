Advertisement
Shani Dhaiya 2025 Rashifal: ଏହି ରାଶି ଉପରୁ ହଟିଲା ଶନିଙ୍କ ଦୈହା ଦୃଷ୍ଟି...ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠୁ ନେଇ ଚାକିରି ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁର ଅପଡେଟ୍

Shani Dhaiya 2025 Rashifal: ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ତଥାପି, ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ନୂତନ ନିବେଶ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Oct 22, 2025, 08:57 PM IST

Shani Dhaiya 2025 Rashifal: ଆଗାମୀ ତିନି ମାସ ତୁଳା ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନୂତନ ଆଶା ଆଣିବ। ଶନିଙ୍କ ଦୈହା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଅସୁବିଧା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୧୭ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୩ ରୁ ୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତାର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ତିନି ମାସ ତୁଳା ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।

କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସଫଳତା
ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ୧୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦଶମ ଘରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବ। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଶନିଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଆଣିବ। ବିଶେଷକରି ଆଇଟି, ମିଡିଆ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ପଦୋନ୍ନତି, ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଏକ ଭଲ ସ୍ଥିତିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ।

ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ
ଶନିଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବର ଅନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଧନ ଘରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ସଫଳତା ଆଣିପାରେ। ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ତଥାପି, ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ନୂତନ ନିବେଶ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ।

ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଏବଂ ସୁଖ
ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପୁରୁଣା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ମତଭେଦ ଶେଷ ହେବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପଞ୍ଚମ ଘରର ସକ୍ରିୟତା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଶୁଭ ସମାଚାର ଆଣିପାରେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ; ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା
ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ତାରିଖରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ଘରେ ରହିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଚାପ କିମ୍ବା କ୍ରୋଧକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଭାବ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ହୃଦୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

