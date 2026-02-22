Shani Gochar: ଶନିଙ୍କ ଚଳନ ଆଣୁଛି ଏହି ୩ ରାଶି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ...ଚାକିରି ପଦୋନ୍ନତି ସହ ଉନ୍ନତି

Shani Gochar: ଶନି ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଘରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘକୁ ଗମନ କରିବେ। ଶନି ନିଜେ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିପତି। ଶନି ୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବେ। ଶନିଙ୍କ ଏହି ଗମନ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
Shani Gochar: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶନିଙ୍କ ଚଳନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶନିଙ୍କ ଗତି ସମସ୍ତ ୧୨ ଟି ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଶନିଙ୍କ ଗମନ ବହୁତ ଧୀର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି । ରବିବାର, ଶନି ତାଙ୍କର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆଜି, ଶନି ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ଚଳନ କରିବେ। କର୍ମର ଦାତା ଶନିଙ୍କ ଏହି ଗମନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ଫେବୃଆରୀ ୨୨, ୨୦୨୬ ରେ, ଶନି ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଘରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘକୁ ଗମନ କରିବେ। ଶନି ନିଜେ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିପତି। ଶନି ୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବେ। ଶନିଙ୍କ ଏହି ଗମନ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ମେଷ ରାଶି: ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରୁ ଶନିଙ୍କ ଗମନରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। କାମ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ।
କର୍କଟ ରାଶି: କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଶନିଙ୍କ ଗୋଚର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶୀ ଚୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ।
ମୀନ ରାଶି: ମୀନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଶନିଙ୍କ ଗୋଚର ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତଥାପି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶୁଭ ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)
