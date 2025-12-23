Shani Sade Sati 2026: ୨୦୨୬ ନୂଆବର୍ଷରୁ ୧୮ ମାସଧରି ଏହିସବୁ ରାଶିଉପରେ ପଡ଼ିବ ଶନିଙ୍କ ସାଡେସତୀର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି

Shani Sade Sati 2026: ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଏବଂ ଆୟ ଅସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ କାମ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
Shani Sade Sati 2026: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଶନି ଗ୍ରହକୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଶନିଙ୍କ ସାଡେସତୀ ସମୟରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କର୍ମର ସିଧାସଳଖ ପରିଣାମ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଶନି ଗ୍ରହ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୀନ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସାଡେସତୀର କଠୋର ପ୍ରଭାବ ମେଷ, ମୀନ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି, ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟିକୁ ଆଗାମୀ ୧୮ ମାସଧରି ଅତି ସତର୍କତାର ସହ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସେମାନେ କେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, କେଉଁ ଭୁଲକୁ ଏଡାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ଏଡାଇବାର ଉପାୟ କ’ଣ?
ସାଡ଼େସତୀର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ
ସାଡ଼େସତୀକୁ କେବଳ ଦୁଃଖର ସମୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଶିଖାଇବାର ସମୟ। ଶନି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟତା, ସଂଯମ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ଯେଉଁମାନେ ଅସାବଧାନତା ଏବଂ ଭୁଲ ପଥ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗ୍ରହ ।
ମୀନ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି
ମୀନ ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଡେସତୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଏବଂ ଆୟ ଅସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ କାମ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ମେଷ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ
ମେଷ ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଡେସତୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶନି ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ମେଷ ରାଶିକୁ କ୍ୟାରିଅର, ଟଙ୍କା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ନେବା ଉଚିତ। ଶୀଘ୍ରତା କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଶାସକ ଶନି ନିଜେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ, ଏହି ରାଶି ଉପରେ ସାଡେସତୀର ପ୍ରଭାବ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏହାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେତେକ ସମୟରେ ଲାଭ ଆଣିପାରେ। ଅତୀତର ପ୍ରୟାସ ଫଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିବ।
ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ଏଡାନ୍ତୁ:
ସାଡେସତୀ ସମୟରେ, ମିଛ କହିବା, କାହାର ଅଧିକାର ହଡ଼ପ କରିବା, ଦୁର୍ବଳଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଏବଂ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଶନି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ।
ସାଡେ ସତୀ ସମୟରେ ଆରାମ ପାଇଁ ସରଳ ଉପଚାର:
ନିୟମିତ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ସରଳତା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଡେ ସତୀ ଭୟ କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ଏହା ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ। ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରହଣ କରି, ଏହି ସମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇପାରିବ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)
