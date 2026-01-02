Advertisement
Shubh Yog Rashifal: ଆସନ୍ତାକାଲି ଘଟିବ ୨୦୨୬ ମସିହାର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଗ...ଏହି ୩ରାଶିଙ୍କର ହେବ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟାଇମ

Shubh Yog Rashifal: ବୁଧ ମକର ରାଶିରେ ଏବଂ ଯମ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଶୁଭ ବୁଧ-ଯମ ଯୋଗ ସମସ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତିନୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ।

Jan 02, 2026, 07:52 PM IST

Shubh Yog Rashifal: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗାଯୋଗ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାୟୀ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯମ ଗ୍ରହକୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ନିୟମ, ସମୟ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ କିମ୍ବା ସ୍ଥିତିରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହି ମିଶ୍ରଣ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟକୁ ମିଶ୍ରଣ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତନଶୀଳ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ।

ଶନିବାର, ଜାନୁଆରୀ ୩, ୨୦୨୬, ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟା ବାଜି ୩୬ ସମୟରେ, ବୁଧ ଏବଂ ଯମ ପରସ୍ପରଠାରୁ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବେ, ଯାହା ଦ୍ୱିଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବୁଧ ମକର ରାଶିରେ ଏବଂ ଯମ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଶୁଭ ବୁଧ-ଯମ ଯୋଗ ସମସ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତିନୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ?

ମକର ରାଶି
ଏହି ସମୟ ମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ବୁଧ-ଯମ ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟବହାରିକ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ନିବେଶ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି
କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ସଂଯୋଗ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ୍ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଣିପାରେ।

ମିଥୁନ ରାଶି
ମିଥୁନ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବୁଧ-ଯମ ସଂଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଭାବରେ କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ, ଏବଂ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି କାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

