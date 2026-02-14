Shukra Gochar: ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରଗ୍ରହ ଚାଲିବେ ବଡ଼ ଚାଲ୍... ଏହି ୫ଟି ରାଶି ଉପରେ କରିବେ ପ୍ରଚୁର ଧନବର୍ଷା

Shukra Gochar: ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରେମ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, କଳା ଏବଂ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତିର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଏ। ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସ ବିସ୍ତାର ହୁଏ। ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନେକ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
Shukra Gochar: ଶୁକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୬ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରେମର ଦାତା ଶୁକ୍ର ତା’ପରେ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଶୁକ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଛାଡି ୨ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମୀନ ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ଉଚ୍ଚ ରାଶି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଣିଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବର୍ଷିଥାଏ।
ମୀନ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବହୁଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରେମ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, କଳା ଏବଂ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତିର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଏ। ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସ ବିସ୍ତାର ହୁଏ। ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନେକ ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ବୃଷ ରାଶି
ଶୁକ୍ର ଏହି ରାଶିର ଶାସକ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ, ମୀନ ରାଶିରେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିପାରେ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ନିବେଶ ଭଲ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। କଳା, ଫ୍ୟାଶନ୍, ଡିଜାଇନ୍ କିମ୍ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅଧିକ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ, ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଏହି ଗମନାଗମନ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଭାବକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସୂଚନା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରିବେ। ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କିଣିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ମଧୁର ଫଳାଫଳ ଆଣିବ।
କର୍କଟ ରାଶି
ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ଶୁକ୍ରଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାରରେ ସଫଳତା ସମ୍ଭବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ତୁଳା ରାଶି
ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଶିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସୂଚନା ଅଛି। ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆୟ ଉତ୍ସ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ ପୁରୁଣା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ।
ମକର ରାଶି
ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଏହି ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସାହସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ମାର୍କେଟିଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଲାଭଦାୟକ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେବ। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଧନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଭୟ ବୃଦ୍ଧିର ସଙ୍କେତ ରହିଛି।
(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)
