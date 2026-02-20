Shukra Nakshatra Parivartan: ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଯାଏଁ ଏହି ୪ରାଶି ଭାଗ୍ୟବାନ...ରହିବନି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଭାବ

Advertisement
Shukra Nakshatra Parivartan: ଶୁକ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ତାରିଖ ହୋଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ଶାସକ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୁକ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 20, 2026, 02:59 PM IST

Shukra Nakshatra Parivartan: ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ର ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହା ଫେବୃଆରୀ ୨୨ ରେ ଏହାର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଫେବୃଆରୀ ୨୨ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ୧୨ ଟା ବାଜି ୪୨ ମିନିଟରେ, ଶୁକ୍ର ଶତଭିଷା ଛାଡି ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ତାରିଖ ହୋଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ଶାସକ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୁକ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 

ବୃଷ ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଏହି ଚଳନ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତିରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ପୁରୁଣା ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ସଫଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମଜଭୁତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ସାମାଜିକ ନେଟୱାର୍କରେ ନୂତନ ସଂଯୋଗ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ; ହାଲୁକା ଯୋଗ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।

କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ, ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଫଳ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ପ୍ରୟାସ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ପୁରୁଣା ବିବାଦକୁ ଭୁଲି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନିବେଶ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ଉଭୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ।

କନ୍ୟା ରାଶିର ଏହି ଚଳନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏବଂ ପୁରୁଣା ମାନସିକ ଭୟ ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ମଧୁର ହେବ। କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ଏବଂ ନିବେଶ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବେ। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶୁଭ ହେବ। ପରିବାର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ପୁରୁଣା ରୋଗ କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଉନ୍ନତିର ସଙ୍କେତ ଅଛି।

କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ, ଶୁକ୍ର ଚଳନର ଏହି ସମୟ ଲାଭ ଏବଂ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ ହେବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା, କଳା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀତା କିମ୍ବା ନୂତନ ସହଯୋଗ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ମାନସିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ସୂଚାଇଥାଏ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

