Panchank Yog: ଶୁକ୍ର ଶନି ମିଶି ଗଠନ କରିବେ ପଞ୍ଚକ ଯୋଗ, ୧୨ ମେରୁ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କର ରହିବନି ଧନର ଅଭାବ

Panchank Yog: ଶୁକ୍ର ବିଳାସର ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶନି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଏହି ଯୋଗର ଫଳାଫଳ ଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଯୋଗ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି, କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଜଡିତ କରିବ।
Trending Photos
Panchank Yog: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ନୀତି ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କ ୭୨ଡିଗ୍ରୀ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାସହ ଏହି କୋଣୀୟ ଦୂରତା ୩୬୦ ଡିଗ୍ରୀର ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶ ହୁଏ ତାହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଞ୍ଚଙ୍କ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଯୋଗ, ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଗ୍ରହର ଅବସ୍ଥାନ ପରି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ୧୨ ମେ, ୨୦୨୬ ର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଏହି ଫଳପ୍ରଦ ଯୋଗ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ବିଳାସର ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶନି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଏହି ଯୋଗର ଫଳାଫଳ ଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଯୋଗ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି, କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଜଡିତ କରିବ।
ବୃଷ ରାଶି
ଶୁକ୍ର-ଶନି ପଞ୍ଚଙ୍କ ଯୋଗ ବୃଷ ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସମୟ ସୂଚାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହେବ। ପୁରୁଣା ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପରିମାଣ ଉଭୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାପମୁକ୍ତ ରହିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ରହିବ।
ସିଂହ ରାଶି
ଏହି ଶୁକ୍ର-ଶନି ସଂଯୋଗ ସିଂହ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଭର ସମୟ। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
ତୁଳା ରାଶି
ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ପଞ୍ଚଙ୍କ ଯୋଗ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଘର ସୁଖଶାନ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଅସୁବିଧାର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଦେଖାଯିବା ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ପଦୋନ୍ନତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।
ମକର ରାଶି
ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ଏହି ପଞ୍ଚଙ୍କ ଯୋଗ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସ୍ଥିରତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ବାହାରିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଋଣ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯୋଜନା ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ, ଏହି ସଂଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଋଣ କିମ୍ବା କିଛି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରିପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିର ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସମାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରେ। ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
Disclaimer:ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।
Also Read: LPG Cylinder Booking: LPG ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ଉପରେ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍
Also Read: Thunderstorm Alert: ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ୨୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଝଡ଼ପବନ ସତର୍କତା, ଆଇଏମଡି ଜାରି କଲା ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ