Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3132001
Zee OdishaOdisha LifeStyle and OthersShukraditya Rajyog: ମୀନ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର-ସୂର୍ଯ୍ୟ ୟୁତି, ୫ ରାଶି ଉପରେ ବର୍ଷିବ ପ୍ରଚୁର ଧନ, ବଢିବ ସମ୍ପତ୍ତି

Shukraditya Rajyog: ମୀନ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର-ସୂର୍ଯ୍ୟ ୟୁତି, ୫ ରାଶି ଉପରେ ବର୍ଷିବ ପ୍ରଚୁର ଧନ, ବଢିବ ସମ୍ପତ୍ତି

Shukraditya Rajyog: ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବେ। କ୍ୟାରିଅର, ଧନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଏହା ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଶୁକ୍ରାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 06, 2026, 09:23 PM IST

Trending Photos

Shukraditya Rajyog: ମୀନ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର-ସୂର୍ଯ୍ୟ ୟୁତି, ୫ ରାଶି ଉପରେ ବର୍ଷିବ ପ୍ରଚୁର ଧନ, ବଢିବ ସମ୍ପତ୍ତି

Shukraditya Rajyog: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଆଣିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶୁକ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ରାଶିରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମିଶି "ଶୁକ୍ରାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ" ଗଠନ କରିବେ।

ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ସମୟ ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବେ। କ୍ୟାରିଅର, ଧନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଏହା ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଶୁକ୍ରାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ।

ଏହି ଯୋଗ ମେଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଜନକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସଙ୍କେତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଲାଭ ପାଇଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ରହିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ, ଏହି ସମୟ ଲାଭ ଏବଂ ସଫଳତା ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆୟର ନୂତନ ରାସ୍ତା ସୂଚିତ ହେଉଛି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପରିସର ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିଚିତଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିଛି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ।

କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ, ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଜଭୁତ ସମୟ ଆଣୁଛି। ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ପାଇପାରେ। ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ନୂତନ ସୁଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇପାରେ। କାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସଙ୍କେତ ଅଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ପରିବାରରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିପାରେ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପଥ ଖୋଲିପାରେ।

ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ, ଏହି ସମୟ ପ୍ରଗତିକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜଭୁତ ହୋଇପାରେ। ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସରେ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳାଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ।

ଏହି ଯୋଗ ମୀନ ରାଶି ଉପରେ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆକର୍ଷଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଜଭୁତ ହେବ। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ପୁରୁଣା ପ୍ରୟାସ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧିର ନୂତନ ପଥ ଖୋଲିପାରେ।

Also Read: Weather Update: ଗରମରେ ଏବେଠୁ ଛଟପଟ ଦେଶବାସୀ...ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶି ରହିବ ହିଟୱେଭ୍?

Also Read: Surya Gochar 2026: ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଶେଷ ଚଳନ...୫ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Shukraditya Rajyog
Shukraditya Rajyog: ମୀନ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର-ସୂର୍ଯ୍ୟ ୟୁତି, ୫ ରାଶି ଉପରେ ବର୍ଷିବ ପ୍ରଚୁର ଧନ, ବଢି
weather update
Weather Update: ଗରମରେ ଏବେଠୁ ଛଟପଟ ଦେଶବାସୀ...ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶି ରହିବ ହିଟୱେଭ୍?
Gas Price
କତାରର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ, ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ: ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍!
Oidisha news
ବର୍ଜ୍ୟ ପାଉଁଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିବେଶଗତ ସଙ୍କଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ କରୁଛି: ରୋହିତ ପୂଜାର
crude oil crisis
Crude Oil Crisis: ବିଶ୍ୱରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଆଶଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଖରେ ରହିଛି କେତେ ଦିନ