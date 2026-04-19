Sleeping in jeans Isuues: ରାତିରେ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ଶୋଉଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ!

Zee OdishaOdisha LifeStyle and OthersSleeping in jeans Isuues: ରାତିରେ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ଶୋଉଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ!

Sleeping in jeans Isuues: ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ସାରା ଦିନ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକରେ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ - ଯେପରିକି ଜିନ୍ସ। ତଥାପି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଠିକ୍ - କିମ୍ବା କେତେ ଭୁଲ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 19, 2026, 07:09 PM IST

Sleeping in jeans Isuues: ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ସାରା ଦିନ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକରେ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ - ଯେପରିକି ଜିନ୍ସ। ତଥାପି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଠିକ୍ - କିମ୍ବା କେତେ ଭୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ; ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି - ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ଶୋଇବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିଣାମ...

ଯୌନାଙ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ (Male Fertility Problem Due to Jeans)

ଟାଇଟ୍ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଘ ଏବଂ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ, ଜ୍ୱଳନ ଏବଂ ଚର୍ମ କଳା ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଜଙ୍ଘ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଘର୍ଷଣ କୁଣ୍ଡାଇ, ଲାଲ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଚର୍ମ ଜ୍ୱଳନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ୱଳନ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ପୁରୁଷ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଉଭୟ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବଜାୟ ରଖିବା ପ୍ରଜନନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ବିବାହ ପରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ସଂକ୍ରମଣର ବିପଦ ବଢ଼ାଇଥାଏ: 
ଡେନିମ୍ କପଡ଼ା ଝାଳକୁ ଶୋଷି ପାରେ ନାହିଁ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରାତିସାରା ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଝାଳ ଚର୍ମରେ ଫସି ରହିପାରେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କବକ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟାଇଟ୍ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ନିରନ୍ତର ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଯେପରିକି ଫୋଟକା, କୁଣ୍ଡାଇ, ଜ୍ୱଳନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ। ସୁସ୍ଥ ଚର୍ମ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣତଃ ରାତିରେ ଢିଲା, ଆରାମଦାୟକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ।

ପାଚନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଟାଇଟ୍ ଜିନ୍ସ ପେଟ ଏବଂ କଟିରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍, ଫୁଲିବା, ପେଟରେ ଭାରୀ ଅନୁଭବ ଏବଂ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ପାଚନ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଅଧିକ ଆସ୍ୱସ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି; ତେଣୁ, ଭଲ ଆରାମ ଏବଂ ଭଲ ନିଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆ ଯାଇଯାଏ।

Priyambada Rana

