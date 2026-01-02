Advertisement
Stomach Cancer: ମଳରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଥିଲେ ସାବଧାନ ! ଅର୍ଶ କି ମଳକଣ୍ଟକ ନୁହେଁ ପେଟ କ୍ୟାନସର ହୋଇପାରେ କାରଣ

Stomach Cancer: ମଳରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଥିଲେ ସାବଧାନ ! ଅର୍ଶ କି ମଳକଣ୍ଟକ ନୁହେଁ ପେଟ କ୍ୟାନସର ହୋଇପାରେ କାରଣ

Stomach Cancer: ପେଟ କର୍କଟ ରୋଗର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାନାଲ୍ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପେଟ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କତା ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଲଗାତାର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଜଳାପୋଡ଼ା, ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ପରେ ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ ହେବା କିମ୍ବା ଭୋକ ନ ଲାଗିବା। ତେଣୁ, ଆମେ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jan 02, 2026, 09:23 PM IST

Stomach Cancer: ମଳରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଥିଲେ ସାବଧାନ ! ଅର୍ଶ କି ମଳକଣ୍ଟକ ନୁହେଁ ପେଟ କ୍ୟାନସର ହୋଇପାରେ କାରଣ

Stomach Cancer: ଆଜିକାଲି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେତେକ ସମୟରେ, ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଏବଂ ଔଷଧ ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ପେଟ କର୍କଟ ରୋଗର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାନାଲ୍ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପେଟ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କତା ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଲଗାତାର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଜଳାପୋଡ଼ା, ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ପରେ ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ ହେବା କିମ୍ବା ଭୋକ ନ ଲାଗିବା। ତେଣୁ, ଆମେ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ପେଟ କର୍କଟ କ’ଣ?
ପାକ କର୍କଟ, ଯାହାକୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କର୍କଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ପେଟର ଭିତର ଆବରଣକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ପେଟରେ ଗଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହାକୁ ଟ୍ୟୁମର କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ, ଏହି ସମସ୍ୟା ପେଟର ସବୁଠାରୁ ଭିତର ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିପାରେ।

ପାକ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ
ଦୁର୍ବଳତା- ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ସହିତ ଥାଏ। ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଷ୍ଟକର କରିପାରେ।

ମଳରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ - ପେଟ କର୍କଟ ରୋଗ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ବାନ୍ତି କିମ୍ବା ମଳରେ ରକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତଥାପି, ମଳରେ ରକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଅର୍ଶ କିମ୍ବା ମଳକଣ୍ଟକ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ। 

କ୍ଷୁଧା ହ୍ରାସ - ଏହି ରୋଗରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭୋକ କମିଯାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡେ। ଏହା ଦ୍ରୁତ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଯାହା କର୍କଟ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ।

ପେଟରେ ହାଲୁକା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ତି - ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ କେବେବି ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ବାନ୍ତି - କିଛି ଖାଇବା ପରେ କିମ୍ବା ବାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଖାଇବା ସମୟରେ କିମ୍ବା କିଛି ନ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ।

(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।

