Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Oct 03, 2025, 09:23 PM IST

Stomach Infection: କ'ଣ ଆପଣ  ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପେଟ ସଂକ୍ରମଣ କ’ଣ ଏବଂ ଏହା କିପରି ହୁଏ? ପେଟ ସଂକ୍ରମଣ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଛୋଟ ଜଟିଳତା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପେଟ ସଂକ୍ରମଣ, ଯାହାକୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରାଇଟିସ୍ କିମ୍ବା ପେଟ ଫ୍ଲୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହା ଆମ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ଏକ ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ। ଡାଇରିଆ ଏବଂ ବାନ୍ତି ହେଉଛି ସାଧାରଣ ପାକସ୍ଥଳୀ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଯଦିଓ ଏହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ପେଟ ସଂକ୍ରମଣର ଚିକିତ୍ସା କରିବେ।

ଭାଇରାଲ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରାଇଟିସ୍ ହେଉଛି ଏହାର ଡାକ୍ତରୀ ଶବ୍ଦ। "ଏଣ୍ଟର୍" ଅର୍ଥ ଛୋଟ ଅନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ "ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ" ଅର୍ଥ ପେଟ। "ଆଇଟିସ୍" ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାହ, ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, "ଭାଇରାଲ୍" ଶବ୍ଦ ସଂକ୍ରମଣର ଭାଇରାଲ୍ କାରଣକୁ ବୁଝାଏ।ଭାଇରାଲ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରାଇଟିସ୍, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ପେଟ ଫ୍ଲୁ କୁହାଯାଏ, ସାଧାରଣତଃ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କିମ୍ବା ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟଥା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ତଥାପି, ଏହି ରୋଗ ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ହୋଇପାରେ।

ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ, ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀ ଔଷଧ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ବିନା ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଭାଇରାଲ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରାଇଟିସ୍ କେତେକ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ଲକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ପେଟ ଫ୍ଲୁର କେତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥାଏ?
ପେଟ ଫ୍ଲୁର ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି:
ସଂସ୍ପର୍ଶ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ପେଟ ଫ୍ଲୁ ଧରିପାରନ୍ତି। ସ୍କୁଲ, ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଏବଂ କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ ଭଳି ଆବଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ବିପଦ ଅଧିକ ଥାଏ।

ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍: ଭାଇରସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ, ଏହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ।

ତୀବ୍ର ସଂକ୍ରମଣ: ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବିପଦ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ମାତ୍ରେ, ଏହା ଭାଇରସ୍ କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଦାହଜନକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଆରୋଗ୍ୟ: ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ସଫା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ।
ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସଂକ୍ରମଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା କିପରି କହିବେ?
ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରାଇଟିସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ:

ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା
ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା
ମଳ ପରୀକ୍ଷା

ପେଟ ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?
ଯଦିଓ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ପେଟ ଫ୍ଲୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଏହି ରୋଗ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା କେବଳ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ - ଯେପରିକି ନାକ, ଗଳା ଏବଂ ଫୁସଫୁସ। ବିପରୀତରେ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରାଟିସ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ତନଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ପେଟ ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ନିମ୍ନଲିଖିତ:

ବାନ୍ତି
କେତେବେଳେ ଜ୍ୱର
ଡାଇରିଆ
ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା କ୍ରାମ୍ପ (ପେଟ)
ବାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି । ତେବେ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଉଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।

;