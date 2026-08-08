Sugar Price Hike: ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ରେ ଗ୍ରାହକ! ଆଗକୁ ଖସିବ ନା ବଢିବ ରେଟ୍

Sugar Price Hike:ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଡିଛି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ଗତ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନି ଦର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କମ୍ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ। ପାଇକାରୀ ବଜାରରେ ଚିନି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୪୦୦ ମହଙ୍ଗା ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଧାରା ଜାରି ରହେ। ତେବେ ଏହି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ମିଠା ଦର ବଢିପାରେ।
ପର୍ବ ସମୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚିନି ମୂଲ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ବଜାରରେ ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଚିନି ମିଲ୍ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ, ମିଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଖୁ ପେଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏ-ହା ସହିତ,କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଜାରରେ ଚିନି ଗଚ୍ଛିତକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ମିଲ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟକ୍ ସୀମା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଚିନି ଦର ଯାହା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୪୫ ଥିଲା। ତାହା ଏବେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୪୯ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି, ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୪୬ ରୁ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୫୨ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୪୯ ରୁ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୫୫କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।ସେହିପରି,ରାଞ୍ଚିରେ ଚିନି ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ୪୭ ରୁ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୫୧ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।ଚେନ୍ନାଇରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ୪୬ ରୁ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୫୩ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଏହି ବର୍ଷ, ଦେଶର ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ ୨୯.୩ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପାଦନ ମାତ୍ର ୨୮ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଆଶାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୫% କମ୍। ଦେଶର ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ ୨୮ ନିୟୁତ ଟନ୍। ଏହା ସହିତ, ଏହି ବର୍ଷ ୮୦୦,୦୦୦ ଟନ୍ ଚିନି ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ୫ ନିୟୁତ ଟନ୍ ବାକି ଅଛି। ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।