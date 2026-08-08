Add Zee Business As A Preferred Source
App

Sugar Price Hike: ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ରେ ଗ୍ରାହକ! ଆଗକୁ ଖସିବ ନା ବଢିବ ରେଟ୍

Sugar Price Hike:ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଡିଛି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ଗତ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନି ଦର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Aug 08, 2026, 10:17 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:17 PM IST
Sugar Price Hike: ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ରେ ଗ୍ରାହକ! ଆଗକୁ ଖସିବ ନା ବଢିବ ରେଟ୍
Image Credit: ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ରେ ଗ୍ରାହକ!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆସନ୍ତ
2
3
4
5