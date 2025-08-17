Surya Budh Yuti: କନ୍ୟା ରାଶିରେ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ-ବୁଧଙ୍କ ମହାମିଳନ...୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରଠୁ ୩ରାଶି ଧନବାନ

Surya Budh Yuti: ୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବୁଧ କନ୍ୟା ରାଶି ଛାଡି ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ସଂଯୋଗ ଶେଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସଂଯୋଗ ସମୟରେ କେଉଁ ରାଶିକୁ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
Surya Budh Yuti: ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଉଭୟ ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ କୌଣସି ରାଶିରେ ମିଶିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପୁଣି ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ ୧୧:୧୦ ରେ ବୁଧ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବୁଧ ଚଳନର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ, ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ ୧:୫୪ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପରସ୍ପର ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ।
ତଥାପି, ୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବୁଧ କନ୍ୟା ରାଶି ଛାଡି ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ସଂଯୋଗ ଶେଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସଂଯୋଗ ସମୟରେ କେଉଁ ରାଶିକୁ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
କନ୍ୟା ରାଶି
କନ୍ୟା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସମୟ ବିତାଇ ଭଲ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅକ୍ଟୋବର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାର ସହାୟତାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ବିଶେଷକରି ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବକେୟା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ।
ବିଛା ରାଶି
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଅକ୍ଟୋବରର ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ବିଛା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଦୋକାନୀଙ୍କ ହିତରେ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ, ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେବ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କାମକୁ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଅକ୍ଟୋବରର ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
