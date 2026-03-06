Advertisement
Surya Gochar 2026: ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଶେଷ ଚଳନ...୫ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ

Surya Gochar 2026: ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଶେଷ ଚଳନ...୫ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ

Surya Gochar 2026: ମୀନ ରାଶିର ଶାସକ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ବନ୍ଧୁ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଏହି ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଗୋଚର ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 06, 2026, 02:50 PM IST

Surya Gochar 2026: ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଶେଷ ଚଳନ...୫ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ

Surya Gochar 2026: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆତ୍ମା, ଶକ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କାରକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମ୍ଭ ଛାଡ଼ି ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ, ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷର ଶେଷ ଚଳନ। ଏହାକୁ ଏକ ପୁରୁଣା ଚକ୍ରର ଶେଷ ଏବଂ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ଆରମ୍ଭର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ମୀନ ରାଶିର ଶାସକ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ବନ୍ଧୁ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଏହି ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଗୋଚର ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।

ମେଷ ରାଶି 
ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ, ଏହାକିଛି ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସମୟ ହୋଇପାରେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ହେବ। ପୂର୍ବ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ସକରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ସେମାନେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଭଲ।

ମିଥୁନ ରାଶି
ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ, ଏହି ଚଳନ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ।

କର୍କଟ ରାଶି
କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ, ଏହି ସମୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାରର ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

ବିଛା ରାଶି
ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ, ଏହି ସମୟ ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ବୃଦ୍ଧିର ସମୟ ହୋଇପାରେ। ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମଜଭୁତ ହେବ। ନିବେଶ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାବଧାନତାର ସହିତ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ଵାସକୁ ମଜବୁତ କରିବ।

ମୀନ ରାଶି 
ଏହି ଭ୍ରମଣ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ, ଏବଂ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

