Surya Gochar Rashifal: ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଚଳନ, ୧୦ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଏହିସବୁ ରାଶି ଭାଗ୍ୟବାନ

Surya Gochar Rashifal:  ବିଶେଷକରି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଚଳନ ତିନୋଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚିତ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୁପ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Oct 08, 2025, 08:08 PM IST

Surya Gochar Rashifal: ୧୦ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ୮:୧୯ ସମୟରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଏହି ତାରିଖରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଛାଡି ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରର ଶାସକ ମଙ୍ଗଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେନାପତି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚଳନ କରିବେ।

ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଚଳନ ଅନେକ ରାଶିର ଜୀବନରେ ଶକ୍ତି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବିଶେଷକରି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଚଳନ ତିନୋଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚିତ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୁପ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ।

ମେଷ ରାଶି
ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚଳନ ମେଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ମେଷର ଶାସକ ଅଟନ୍ତି, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ହେବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତାରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି।

ସିଂହ ରାଶି
ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ଦେବ ସ୍ୱୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗମନ ଯୋଗୁଁ, ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ସୁଯୋଗକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ନେତୃତ୍ୱ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଗତି ପାଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହେବ।

ଧନୁ ରାଶି
ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ, ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗମନ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରେ। ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗମନ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିପାରେ, ବିଶେଷକରି ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହାସଲ ହେବ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

