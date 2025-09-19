Solar Eclipse 2025: ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ, ଏହି ସବୁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିପାରେ ସମସ୍ୟା
Solar Eclipse 2025: ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ, ଏହି ସବୁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିପାରେ ସମସ୍ୟା

ଏହି ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଘଟିବ। ଏହି ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କାରଣ ଏହା ସର୍ବ ପିତୃ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ପିତୃ ପକ୍ଷ (ଚନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷ) ସର୍ବ ପିତୃ ଅମାବାସ୍ୟା ସହିତ ଶେଷ ହୁଏ। ତେଣୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟାର ମ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 19, 2025, 01:24 PM IST

Solar Eclipse 2025: ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ, ଏହି ସବୁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିପାରେ ସମସ୍ୟା

Surya Grahan 2025 ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏହି ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଘଟିବ। ଏହି ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କାରଣ ଏହା ସର୍ବ ପିତୃ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ପିତୃ ପକ୍ଷ (ଚନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷ) ସର୍ବ ପିତୃ ଅମାବାସ୍ୟା ସହିତ ଶେଷ ହୁଏ। ତେଣୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟାର ମିଶ୍ରଣ ଏହି ତାରିଖକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ।

ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣେଶ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଘଟିବ। ଏହା ଏକ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହେବ ଏବଂ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାର ସୂତକ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ବୈଧ ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଘଟିବ, ତେଣୁ ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି - ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିବେଶରେ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ଅଗ୍ରଗତି ମନ୍ଥର ହେବ। ଗ୍ରହଣ ଦିନ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଘରୋଇ ଅଶାନ୍ତି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।

ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ କଣ କରିବେ, କଣ କରିବେ ନାହିଁ
ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କିଛି ଜିନିଷର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିଷେଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କୌଣସି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ସ୍ନାନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଫଳ ମିଳିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ପରେ ପରଦିନ ସକାଳେ, ଆପଣ ଗହମ, ତମ୍ବା, ଗୁଡ଼, ମସୁର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିପାରିବେ।

