Surya Grahan 2026: ଏହି ୩ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବନାହିଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ...ଜାଣନ୍ତୁ ଓ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ !

Surya Grahan 2026: ଏହା ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଗ୍ରହଣ । ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବିଶେଷକରି ତିନୋଟି ରାଶି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରାଶି ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଜାଣିବା।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 07, 2026, 07:59 PM IST

Surya Grahan 2026: ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ମାସରେ ଅନେକ ଉପବାସ ଏବଂ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ମାସରେ ପବିତ୍ର ମହା ଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ଠିକ୍ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍, ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରେ, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଫାଲଗୁଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପଡୁଛି। ଏହି ଗ୍ରହଣ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ବାଜି ୩୧ ମିନିଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଏହି ଗ୍ରହଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୫୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତଥାପି, ଏହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସୂତକ ସମୟ ବା ସୂତକ କାଳ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଶନିଙ୍କ ରାଶି କୁମ୍ଭରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତେଣୁ, ଏହା ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଗ୍ରହଣ । ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବିଶେଷକରି ତିନୋଟି ରାଶି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରାଶି ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଜାଣିବା।
 
କର୍କଟ ରାଶି
ଚଳିତ ବର୍ଷର ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରୋଗ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିପଦ ଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।

ସିଂହ ରାଶି
ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ ନିବେଶ, ନୂତନ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ସହଭାଗୀତା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସତର୍କତାର ସହ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି 
ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଘଟୁଛି। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଶିରେ ରହିବେ। ଏହା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏବଂ ନିବେଶ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

