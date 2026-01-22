Suryadev Favourite Zodiac: ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଏହି ରାଶି, ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗନ୍ତି ଅଲଗା!

ସେମାନେ ସର୍ବୋପରି ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଅସମ୍ମାନକୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେମାନେ ରାଜନୀତି, ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ୟବସାୟ, ଅଭିନୟ, କ୍ରୀଡା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଭଲ ନାମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ କରାଇଥାଏ।
Suryadev Favourite Zodiac: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ମାନ, ନେତୃତ୍ୱ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତାର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶି ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ଅନନ୍ୟ ତେଜ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ। ସିଂହ ରାଶିକୁ ୧୨ଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ରାଶି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ରାଶି ସ୍ୱୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ, ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଜନ୍ମରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ରାଶିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସିଂହ ରାଶିକୁ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ସିଂହ ରାଶିକୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଶି କାହିଁକି ବୋଲି କୁହାଯାଏ?
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସିଂହ ରାଶି ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ଅଧୀନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଯାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ କରିସ୍ମା ଅଛି ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣେ। ସେମାନେ ନେତୃତ୍ୱ, ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଭିଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଲଗା ହୋଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ସିଂହ ରାଶିର ବିଶେଷ ଗୁଣ:
ସଫଳତା ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳନ ଜରୁରୀ:
ଯଦିଓ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଅହଂକାରକୁ ଏଡାଇ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ଯୋଗୁଁ ସିଂହ ରାଶି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାନ୍ତି।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। Zee Odisha News ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନଥିବା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)