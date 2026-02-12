Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3106863
Zee OdishaOdisha LifeStyle and OthersSymptoms of Ulcer: ପେଟରେ ଅଲସର୍ ହେଲେ ଶରୀରରେ ଦେଖାଦିଏ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ!ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ

Symptoms of Ulcer: ପେଟରେ ଅଲସର୍ ହେଲେ ଶରୀରରେ ଦେଖାଦିଏ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ!ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ

Symptoms of Ulcer: ଖରାପ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗୁଁ ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ଯାହାଫଳର ଲୋକେମାନେ ମଧୁମେହ , ଥାଇରଏଡ୍ ଓ ଅଲସର ଭଳି ରୋଗରେ ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି। 'ଅଲସର' ଏପରି ଏକ ରୋଗ,ଯାହା ପେଟ ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 12, 2026, 01:24 PM IST

Trending Photos

Symptoms of Ulcer: ପେଟରେ ଅଲସର୍ ହେଲେ ଶରୀରରେ ଦେଖାଦିଏ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ!ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ

Symptoms of Ulcer: ଖରାପ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗୁଁ ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ଯାହାଫଳର ଲୋକେମାନେ ମଧୁମେହ , ଥାଇରଏଡ୍ ଓ ଅଲସର ଭଳି ରୋଗରେ ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି। 'ଅଲସର' ଏପରି ଏକ ରୋଗ,ଯାହା ପେଟ ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନ କଲେ ଏହା ଗୁରୁତର ରୂପ ନେଇପାରେ। ପ୍ରାୟତଃ, ଲୋକମାନେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଏସିଡିଟି,କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଲସଲ୍ ର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ କ'ଣ?

ପେଟ ଆଲସର କ'ଣ?

ଏହା ଏକ ରୋଗ ଯାହା ପେଟର ଭିତର ଆସ୍ତରଣରେ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆଲସର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ପେଟରେ ଏସିଡ୍ ଜମା ହୁଏ। ଭିତର ଆସ୍ତରଣକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ଏକ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି କ୍ଷତକୁ ଅଲସର କୁହାଯାଏ। ଯଦି କାହାକୁ ଅଲସର ଅଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ:
୧-ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର
୨-ମସଲାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଭଜା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା
୩- ଧୂମପାନ
୪-ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି ଜୀବାଣୁ ରହିବା
୫-ଚାପ

ପେଟ ଘା’ର ୫ଟି ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ
ଛାତି ଜଳାପୋଡ଼ା - ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ଲଗାତାର ଜଳାପୋଡ଼ା କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଉପର ପେଟରେ ଜଳାପୋଡ଼ା କିମ୍ବା ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏକ ଘା’ର ଲକ୍ଷଣ। ଖାଇବା ପରେ କିମ୍ବା ଖାଲି ପେଟରେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ରାତିରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ।

ବାରମ୍ବାର ଏସିଡିଟି - ଯଦି ଆପଣ ଲଗାତାର ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ବଦହଜମୀ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ, ଏହା ଘା’ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ବାନ୍ତି - ପେଟ ଘା’ ପେଟ ଚାରିପାଖରେ ଫୁଲା କିମ୍ବା ଜ୍ୱଳନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏବଂ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବାନ୍ତିରେ ରକ୍ତ ପଡିପାରେ।

ଭୋକ ନ ଲାଗିବ - ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ଖାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଜରୁରୀ।

କଳା କିମ୍ବା ରକ୍ତାକ୍ତ ଝାଡ଼ା - ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଳା ଝାଡ଼ା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। କେତେକ ସମୟରେ, ଅଲସର ଗୁରୁତର ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ।

Disclaimer: ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାକୁ କୌଣସି ରୋଗର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏପରି କୌଣସି ଦାବିର ସତ୍ୟତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Symptoms of Ulcer
Symptoms of Ulcer: ପେଟରେ ଅଲସର୍ ହେଲେ ଶରୀରରେ ଦେଖାଦିଏ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ!ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ
West Indies vs England
WI vs ENG T20 World Cup: ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୩୦ରନରେ ହରାଇଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡଜ
Rajpal Yadav
Rajpal Yadav: ଜେଲରେ କିପରି ବିତୁଛି ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଜୀବନ
T20 World Cup
T20 World Cup: ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଗୃପ ଶୀର୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
Khwaja Ashif
ଶାହବାଜ ସରିଫ ଓ ଅସିମ ମୁନୀରଙ୍କ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ