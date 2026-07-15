Add Zee Business As A Preferred Source
App

Tea After Meal: ଖାଇସାରି ତୁରନ୍ତ ଚା’ ପିଉଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ

Tea After Meal: ଚା’ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇପାରିଛି। ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ହେଉ କିମ୍ବା କାମର ଚାପ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆରାମ, ଏକ କପ୍ ଚା’ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଥାଏ। ତେବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଖାଇସାରି ତୁରନ୍ତ ଚା’ ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଶରୀର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 15, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:39 PM IST
Tea After Meal: ଖାଇସାରି ତୁରନ୍ତ ଚା’ ପିଉଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Tea After Meal: ଖାଇସାରି ତୁରନ୍ତ ଚା’ ପିଉଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ
tea after meal45 min ago
2
noida Fire news1 hr ago
3
Subhash Chandra1 hr ago
4
Rath Yatra 20263 hrs ago
5
Shri Nand Kishore Goenka3 hrs ago