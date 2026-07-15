Tea After Meal: ଖାଇସାରି ତୁରନ୍ତ ଚା’ ପିଉଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ

Tea After Meal: ଚା’ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇପାରିଛି। ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ହେଉ କିମ୍ବା କାମର ଚାପ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆରାମ, ଏକ କପ୍ ଚା’ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଥାଏ। ତେବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଖାଇସାରି ତୁରନ୍ତ ଚା’ ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଶରୀର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଚା’ରେ ଟାନିନ୍ (Tannin) ଓ କ୍ୟାଫିନ୍ (Caffeine) ଭଳି ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ। ଟାନିନ୍ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଆଇରନ୍ର ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ବିଶେଷକରି ଉଦ୍ଭିଦ ଆଧାରିତ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଆଇରନ୍ର ଶୋଷଣ କମିଯାଏ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରହିଲେ ଶରୀରରେ ଆଇରନ୍ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ।
ଏହାଛଡ଼ା ଚା’ରେ ଥିବା କ୍ୟାଫିନ୍ କେତେକ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଏସିଡିଟି, ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ପେଟ ଭାରି ଲାଗିବା ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଇସାରି ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଚା’ ପିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା ଉଚିତ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାନୁସାରେ, ଭୋଜନ କରିବାର ଅତି କମରେ ୪୫ ମିନିଟ୍ରୁ ୧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଚା’ ପିବା ଭଲ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବା ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୋଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଚା’ର ପ୍ରଭାବ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ କମ୍ ପଡ଼େ।
ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆଇରନ୍ ଅଭାବ ରହିଛି, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା’ ଏବଂ ଏସିଡିଟି କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର।
ଦୁଗ୍ଧ ଚା’ରେ ମଧ୍ୟ ଟାନିନ୍ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଦୁଧ ଚା’ ପିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇରନ୍ ଶୋଷଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ସେହିପରି ଗ୍ରୀନ୍ ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଟାନିନ୍ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ପରେ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ପିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ।
ଯଦି ଚା’ ପିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବା କଷ୍ଟକର ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଭୋଜନ ପରେ ଅତି କମରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟାରୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଚା’ ପିଅନ୍ତୁ। ସେହିସହିତ ଲେମ୍ବୁ, ଅଁଳା ଓ ଭିଟାମିନ୍-ସି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଇରନ୍ ଶୋଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି।