Signs Of Diabetes: ଚେହେରାରେ ଏହି ୫ଟି ଲକ୍ଷଣ କହିଦେବ ଡାଏବେଟିସ...ଜାଣନ୍ତୁ ଓ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ

Signs Of Diabetes: ଆଜିକାଲି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଖରାପ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଧୁମେହ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଗଲାଣି। ଏହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯୁବକ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚର୍ମରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମଧୁମେହର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ମଧୁମେହ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନାଶୟ ଇନସୁଲିନ୍ ହରମୋନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥାର ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ହୃଦୟ, ବୃକକ୍ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ସମେତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ, ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆସନ୍ତୁ ଚର୍ମର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଭଲସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯାହା ମଧୁମେହକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବେକ ଚର୍ମ କଳା ପଡ଼ିଯିବା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆକାନ୍ଥୋସିସ୍ ନିଗ୍ରୀକାନ୍ସ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଇନସୁଲିନ୍ ପ୍ରତିରୋଧର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚ ଶର୍କରା ସ୍ତର ଚର୍ମରେ ଛୋଟ ଫୋଟକା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ଫୋଟକା ସାଧାରଣତଃ ପାଦ ଏବଂ ହାତରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ଚର୍ମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ କାରଣ ଉଚ୍ଚ ଶର୍କରା ସ୍ତର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ।
ମଧୁମେହ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ କୁଣ୍ଡେଇ ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଏବଂ ଏହି କୁଣ୍ଡିଆ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଥିବା ଚର୍ମ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ଆଖି ତଳେ ଫୁଲିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା। ତଥାପି, ଏହି ଫୁଲିବା କିଡନୀ ସମସ୍ୟାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ଚର୍ମରେ ମଧୁମେହର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
